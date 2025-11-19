Богатое оснащение и прежний атмосферный V6: Honda обновила свой популярный кроссовер

Компания Honda презентовала рестайлинговый кроссовер Pilot

Honda анонсировала обновленный среднеразмерный кроссовер Pilot, который доступен в двух вариантах оформления: Trail Sport и Elite.

Honda Pilot

Рекомендуем Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Внешний вид рестайлинговой версии практически не претерпел значительных изменений, однако передняя часть получила обновленную решетку радиатора, схожую для обеих комплектаций. Новые элементы дизайна включают обновленные накладки на передний бампер и заднюю часть автомобиля.

Также Honda оснастила новинку 20-дюймовыми колесами и предложила три новых цветовых решения для кузова, среди которых присутствует свежий оттенок серебристого, синий и эксклюзивный пепельно-зеленый для комплектации Trail Sport.

Honda Pilot

Внутри важным обновлением стала полностью цифровая приборная панель размером 10,2 дюйма, заменившая аналоговые приборы предшественника. Кроссовер теперь также оснащается 12,3-дюймовым мультимедийным дисплеем с новым интерфейсом, поддерживающим 5G Wi-Fi и беспроводное подключение к смартфонам. В остальном интерьер сохранил традиционные черты марки: множество физических кнопок для управления системами, фирменный руль и комбинированные сиденья, на подголовниках которых в версии Trail Sport вышито название комплектации.

Интерьер Honda Pilot

Компания улучшила шумоизоляцию модели, применив закаленные дверные стекла, дополнительную изоляцию дверей и капота, а также звукопоглощающие материалы.

Технически кроссовер остался без изменений: под капотом расположен 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с., который работает с 10-ступенчатым автоматом. Полный привод доступен для всех комплектаций, но для базовых версий он является опциональным. Honda Pilot можно приобрести в России через параллельный импорт, а цены на дорестайлинговую версию начинаются от 14 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

«За рулем» можно читать и в Телеграм