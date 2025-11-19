Богатое оснащение и прежний атмосферный V6: Honda обновила свой популярный кроссовер
Honda анонсировала обновленный среднеразмерный кроссовер Pilot, который доступен в двух вариантах оформления: Trail Sport и Elite.
Внешний вид рестайлинговой версии практически не претерпел значительных изменений, однако передняя часть получила обновленную решетку радиатора, схожую для обеих комплектаций. Новые элементы дизайна включают обновленные накладки на передний бампер и заднюю часть автомобиля.
Также Honda оснастила новинку 20-дюймовыми колесами и предложила три новых цветовых решения для кузова, среди которых присутствует свежий оттенок серебристого, синий и эксклюзивный пепельно-зеленый для комплектации Trail Sport.
Внутри важным обновлением стала полностью цифровая приборная панель размером 10,2 дюйма, заменившая аналоговые приборы предшественника. Кроссовер теперь также оснащается 12,3-дюймовым мультимедийным дисплеем с новым интерфейсом, поддерживающим 5G Wi-Fi и беспроводное подключение к смартфонам. В остальном интерьер сохранил традиционные черты марки: множество физических кнопок для управления системами, фирменный руль и комбинированные сиденья, на подголовниках которых в версии Trail Sport вышито название комплектации.
Компания улучшила шумоизоляцию модели, применив закаленные дверные стекла, дополнительную изоляцию дверей и капота, а также звукопоглощающие материалы.
Технически кроссовер остался без изменений: под капотом расположен 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с., который работает с 10-ступенчатым автоматом. Полный привод доступен для всех комплектаций, но для базовых версий он является опциональным. Honda Pilot можно приобрести в России через параллельный импорт, а цены на дорестайлинговую версию начинаются от 14 млн рублей.
