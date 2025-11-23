#
Новогодний тюнинг: оштрафуют ли за украшение авто гирляндой к Новому году?

В Роскачестве объяснили, как украсить авто гирляндой и не лишиться прав

Эксперт Роскачества предупредил водителей о скрытых опасностях праздничного декора и напомнил о строгих правилах, нарушение которых может дорого обойтись.

Украшать машину к Новому году гирляндами формально закон не запрещает, однако этот праздничный «тюнинг» таит в себе немало рисков.

Как пояснил юрист Роскачества Игорь Поздняков, главный принцип – безопасность водителя и других участников движения. Любое украшение ни в коем случае не должно ухудшать обзор через стекла и зеркала, а также мешать работе дворников или световых приборов.

Нарушение этих правил может привести к штрафу в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). Но самые серьезные последствия ждут тех, кто проявит излишнюю креативность.

Установка огней красного цвета спереди или белого сзади грозит лишением прав до года (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ). Если же гирлянда будет имитировать спецсигналы, можно остаться без водительского удостоверения на срок до 2 лет (ч. 4 или ч. 5 ст. 12.5 КоАП РФ).

Отдельное внимание стоит уделить госномеру – его декор не должен закрывать, иначе ждет штраф в 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ).

Таким образом, создать праздничное настроение с помощью гирлянды можно, но только если безопасность и соблюдение правил будут стоять на первом месте.

Источник:  RT
