Самара приняла третий этап YUKA DRIVE FEST Джимхана

5–6 июля в Самаре у ТК «Амбар» прошёл третий этап самой драйвовой автоспортивной серии страны — YUKA DRIVE FEST Джимхана.

Город на Волге встретил участников ливнем и мокрой трассой во время квалификации, из-за чего пилотам пришлось изрядно постараться, чтобы не вылететь еще до ТОП-32.

Основная интрига развернулась в воскресенье: досадные ошибки в траектории не позволили Андрею Самотею (Анапа) — топовому пилоту серии — пройти дальше. Но его автомобиль всё же оказался в бою: Алексей Шендюков (Витебск, Республика Беларусь), чей автомобиль вышел из строя, смог продолжить борьбу, пересев за руль машины Самотея, и пробиться в ТОП-4.

Победителем этапа стал Юрий Бородич (Витебск, Республика Беларусь) за рулем своего мощного Mercedes W203. На втором месте — стабильный и уверенный Камиль Хамидуллин (Nissan Silvia S13, Уфа), а бронзу в родном городе взял Андрей Четвериков (Nissan Skyline R32, Самара) — отличный результат перед домашней публикой.

Несмотря на то, что у Алексея Шендюква сломался автомобиль, он успел его починить и поехать против Аркадия Цареградцева за Кубок Супербосса. Однако в этом сезоне лидерство уже третий этап подряд остается за Царём.

Атмосфера на площадке кипела не только от шин — фестивальная зона, зрелищные активности, автосимуляторы от Dudarev Motorsport, автовыставка, мерч-зона и дрифт-трайки сделали выходные зрителей незабываемыми.

Это второй раз, когда YUKA DRIVE FEST Джимхана приезжали в Самару, и этот город по праву стал одной из ключевых площадок гоночного сезона.

Благодаря бессменным партнерам серии — Заводу оргсинтез ОКА, компаниям n3com, TM DRYDRY, TM iCore, NWB — этап в Самаре запомнился самыми яркими впечатлениями как для гостей, так и для пилотов и организаторов.

Реклама|ФИЛИАЛ КОМПАНИИ «ЮКА АДВ ПРО РЕЙСИНГ - ФЗКО», ИНН 9909640251|erid F7NfYUJCUneTTUCBc17W