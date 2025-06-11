Жара, дым и борьба за тысячные доли секунды: YUKA DRIVE FEST Джимхана в Нижнем Новгороде

8 июня 2025 года площадь у стадиона «Нижний Новгород» превратилась в большую гоночную арену: здесь прошел второй этап серии YUKA DRIVE FEST Джимхана. В +32, под рев моторов и свист резины, пилоты сражались за победу там, где счет шёл на доли и даже тысячные секунды.

Субботняя квалификация задала тон уик-энду. На первое место взобрался Камиль Хамидуллин на Nissan Silvia S13 — его чистый, агрессивный проезд и высокая скорость между фигурами принесли ему первое место. Всего в тысячных секунды от него остановился Алексей Шендюков на Mazda MX-5, который к этому этапу успел не только восстановить автомобиль после возгорания на прошлом старте, но и вернуть боевой темп.

В сетку соревнований вышли 30 пилотов на самых разных машинах — от классического ВАЗ-2101 и Toyota Mark II до эффектных спорткупе вроде Mercedes-Benz W208 и Mazda RX-8. Такой разноформатный автопарк сделал заезды ещё живее и напряжённее.

Самая драматичная развязка пришлась на стадию ТОП-4. В дуэли Алексея Шендюкова и Андрея Самотея после первого заезда разрыв составил 4,7 секунды в пользу Алексея — весомый запас, но не приговор. Во второй попытке всё решила техника: у Андрея буквально «закипел» бензин, и эта вынужденная проблема открыла Шендюкову дорогу в финал против Камиля Хамидуллина.

В решающем заезде судьба вновь свела двух ключевых героев уик-энда — квалификационного лидера Камиля Хамидуллина и стабильно быстрым темпом весь день выделявшегося Алексея Шендюкова. По итогам заездов первое место подиума занял Алексей Шендюков (Витебск, Республика Беларусь), Камиль Хамидуллин (Уфа) завершил этап вторым, а бронза досталась Андрею Самотею (Анапа), который в противостоянии с Олегом Шатовым заслуженно занял третью позицию.

Кубок Супербосса: дуэль с Царём

Отдельным эпизодом уикенда стал Кубок Супербосса. По итогам жеребьевки с пилотами из ТОП-4 Андрей Самотей выехал на трассу против Аркадия Цареградцева — одного из самых узнаваемых пилотов российского дрифта. В зрелищной дуэли победа осталась за Царём, который в очередной раз подтвердил свой статус Супербосса джимханы.

Совершенно летний фестиваль

Жара не помешала гостям в полной мере ощутить атмосферу: прохладительные напитки и мороженое в зоне фудкортов, отдых в лаунж-зоне и возможность пробовать себя в роли пилотов на дрифт-трайках. Самые смелые садились на место штурмана в джимхана-такси — проехать боевой круг рядом с любимыми пилотами стало одним из главных эмоциональных аттракционов дня.

Также гостей ждали театрализированное BMX-шоу, барабанный перформанс, симуляторы, мастер-классы по оказанию первой помощи от команды Altair. В перерывах между заездами проходили розыгрыши призов, и у каждого зрителя был шанс уйти домой не только с впечатлениями, но и с подарком.

Второй этап YUKA DRIVE FEST Джимхана в Нижнем Новгороде запомнился жарой — и в воздухе, и на трассе. Благодаря партнерам — компаниям TM iCore, TM DRYDRY, АДВ Консалтинг, NWB и Завод оргсинтез ОКА — организаторам удалось сделать гонку настоящим праздником на культурной карте города.

