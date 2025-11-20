#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Сколько сейчас стоит отучиться в автошколе

В России обучение в автошколе за год подорожало на 17,5%

В России средняя стоимость начального курса вождения в автошколах за последний год увеличилась на 17,5%, согласно анализу данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

С октября 2024 года средняя цена на обучение в автошколах возросла с 39,1 тыс. руб. до 45,9 тыс. руб. Исследование выявило, что самые высокие расценки на курсы вождения зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе, где они составляют 54,1 тыс. руб. Наименьшие цены предлагают автошколы в Северо-Кавказском округе – около 36,7 тыс. руб.

В столице обучение вождению стоит в среднем 51,6 тыс. руб., в Подмосковье – 46,7 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге курсы обойдутся в 56,1 тыс. руб.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Эксперты, опрошенные Autonews.ru, предостерегают, что к 2026 году учебные заведения могут снова повысить цены на свои услуги. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прогнозирует подорожание курсов на 10-20%, что объясняется повышением цен на бензин, запчасти и содержание автомобилей, а также введением рейтинга учебных заведений.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Кроссовер Lada Azimut: сроки запуска...
Вспомним 1990-е: какие автомобили пытались делать в России? Тест
Моем машину зимой: 7 важных рекомендаций

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 65
20.11.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0