Сколько сейчас стоит отучиться в автошколе
В России средняя стоимость начального курса вождения в автошколах за последний год увеличилась на 17,5%, согласно анализу данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
С октября 2024 года средняя цена на обучение в автошколах возросла с 39,1 тыс. руб. до 45,9 тыс. руб. Исследование выявило, что самые высокие расценки на курсы вождения зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе, где они составляют 54,1 тыс. руб. Наименьшие цены предлагают автошколы в Северо-Кавказском округе – около 36,7 тыс. руб.
В столице обучение вождению стоит в среднем 51,6 тыс. руб., в Подмосковье – 46,7 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге курсы обойдутся в 56,1 тыс. руб.
Эксперты, опрошенные Autonews.ru, предостерегают, что к 2026 году учебные заведения могут снова повысить цены на свои услуги. Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева прогнозирует подорожание курсов на 10-20%, что объясняется повышением цен на бензин, запчасти и содержание автомобилей, а также введением рейтинга учебных заведений.
Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.
