Ошибка новичка – почему выбор «автомата» в автошколе может дорого обойтись

Эксперт: обучение на МКПП остается наиболее выгодным стартом для водителя

Выбор автомобиля для обучения в автошколе делит новичков на два лагеря, но лишь один вариант дает полную свободу.

Эксперты единодушны: классическая «механика» – это беспроигрышный билет в мир вождения.

Главное преимущество обучения на автомобиле с механической коробкой – универсальность. Успешно сдав экзамен на машине с МКПП, вы получаете права категории «B» без каких-либо ограничений. Это ваш пропуск к управлению автомобилем с любой трансмиссией. Если же учиться сразу на «автомате», в водительском удостоверении появится специальная отметка, навсегда закрывающая доступ к «механике». Это может создать трудности при аренде автомобиля, покупке бюджетного варианта или простой поездке на машине друга.

Обучение на МКПП не просто открывает все двери, но и делает вас более грамотным водителем, учит чувствовать автомобиль: слышать его двигатель, понимать работу сцепления и осознанно выбирать передачу. Такой подход закладывает фундаментальные навыки контроля над авто, которые останутся с вами, даже когда вы пересядете на «автомат». Кроме того, жизнь полна сюрпризов, и умение справиться с «механикой» может стать ценным козырем в непредвиденной ситуации.

Помните, что водительское удостоверение с отметкой «АТ» навсегда закрывает для вас «механику». Управление такой машиной будет считаться ездой без прав и карается штрафом до 15 000 рублей, задержанием авто, отправкой на спецстоянку и дополнительными затратами на эвакуатор и штрафстоянку согласно статье 12.7 КоАП РФ.

Источник:  Авто Mail
