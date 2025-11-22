#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

УАЗ модернизировал свой склад — смотрим, что поменялось!

Новый логистический хаб УАЗа в четыре раза ускорил время приема запчастей

В рамках глобальной модернизации производства под расширяющиеся производственные мощности УАЗ завершает очередной этап – обновление склада компонентов.

Рекомендуем
Как модернизируют УАЗ Патриот: подробности

Теперь у механосборки есть свой собственный современный логистический хаб, отмечают в пресс-службе производителя. Хаб позволил упорядочить поступление продукции, повысить эффективность учета складских запасов, а также в четыре раза сократить время выгрузки. Новая рампа и терминалы для крупно- и малотоннажного транспорта уже принимают грузы, одновременно разгружая несколько машин.

Так выглядит новый хаб изнутри – грузовики могут подъезжать на разгрузку с двух сторон
Так выглядит новый хаб изнутри – грузовики могут подъезжать на разгрузку с двух сторон
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Один из важных плюсов – грузовики больше не заезжают внутрь, поэтому воздух на складе очистился, уровень шума снизился, работа стала безопаснее. А водителям больше не требуется покадать кабину во время разгрузки.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Сотрудники разработали 15 различных теле- и грузозахватное оборудование – это также сделало работу удобнее и безопаснее. В результате модернизации освободилось 1500 кв.м площади, и 500 из них уже отведены под будущий склад и так называемый киттинг – процесс компонования отдельных деталей в наборы, под конкретные задачи. Уже залит пол, ожидается монтаж ограждения, в планах – внедрение автоматического открывания терминала малотоннажников. Ваше мнение – как это скажется на продукции УАЗа?

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  УАЗ Сегодня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
22.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0