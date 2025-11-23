Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей

GAC Toyota представила гибридный кроссовер Wildlander с ценами от 1,9 млн рублей

Совместное предприятие GAC Toyota представило новый кроссовер Toyota Wildlander, доступный в девяти комплектациях, из которых три имеют полный привод. Цены варьируются от 170 до 231 тыс. юаней (примерно 1,9-2,6 млн рублей).

Это первая бензиновая модель бренда, созданная в рамках стратегии интеллектуальной трансформации: изюминкой является новая мультимедийная платформа Toyota и комплекс систем безопасности TSS 4.0.

С точки зрения внешнего дизайна, новинка почти полностью повторяет актуальный Toyota RAV4, который был представлен в текущем году. Габариты Wildlander составляют 4600×1855×1680 мм с колесной базой 2690 мм: длина уменьшена на 65 мм, а остальные размеры остались прежними.

Toyota Wildlander

Интерьер автомобиля выполнен по образцу нового RAV4, однако с учетом предпочтений китайских потребителей: там используются более качественные материалы и улучшена эргономика.

Главный элемент салона – это большой 15,6-дюймовый экран, созданный местной командой Toyota, поддерживающий русский, кантонский и сычуаньский диалекты, а также управление жестами. Доступны функции CarPlay, HiCar и Carlink. Опции включают проекционный дисплей, беспроводную зарядку и панорамную крышу.

Система TSS 4.0 включает в себя расширенный адаптивный круиз-контроль, помощь при движении на низких скоростях, предупреждение о скрытых препятствиях, автоматическую парковку и мониторинг слепых зон.

Интерьер Toyota Wildlander

Wildlander оснащен гибридной системой Toyota пятого поколения, в которой никель-металлгидридные батареи заменены на литий-ионные, что позволило снизить вес и улучшить мощность электромоторов. Для китайского рынка доступны три варианта: 2,0-литровый бензиновый двигатель (171 л.с.), гибридная версия с 2,0-литровым мотором (195 л.с., расход 4,59 л/100 км) и гибрид на основе 2,5-литрового мотора (236 л.с., расход 4,91 л/100 км). Базовый гибрид показывает на 28% лучшую экономию по сравнению с предыдущей бензиновой моделью.

Полный привод e-Four распределяет крутящий момент 20:80 в пользу задней оси, а разница в расходе топлива между переднеприводными и полноприводными версиями составляет всего 0,32 л/100 км.

