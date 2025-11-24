#
24 ноября
24 ноября
24 ноября
В Подмосковье резко вырастет налог для маломощных авто

Московская область повысит транспортный налог для маломощных машин в 2,5 раза

В Московской области утвержден закон о значительном повышении транспортного налога. Решение, инициированное губернатором Андреем Воробьевым, уже принято Мособлдумой в ходе 123-го заседания и затронет миллионы автовладельцев.

Наиболее заметно изменятся ставки для машин мощностью до 100 л. с. Если сегодня их владельцы платят по 10 рублей за «лошадку», то с 2026 года ставка поднимется до 14 рублей, а к 2032 году достигнет 25 рублей. Это означает, что, к примеру, налог на популярную модель мощностью 83 л. с. вырастет с нынешних 830 рублей до 2075 рублей в 2032 году. Также подорожает владение мотоциклами мощностью 20–35 л. с., для которых ставка вырастет до 20 рублей.

Для автомобилей мощностью от 100 до 200 л. с. увеличение будет более умеренным – всего на 1 рубль за лошадиную силу.

По оценкам «Коммерсанта», эта мера затронет около двух миллионов транспортных средств и пополнит региональный бюджет на дополнительный миллиард рублей к 2033 году.

Отмечается, что аналогичные шаги по повышению налога предпринимают и другие субъекты Федерации, включая Москву.

Как изменятся ставки в Подмосковье:

Источник:  Мособлдума
Алексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
24.11.2025 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
