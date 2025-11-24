Семейный кроссовер белорусской сборки подорожал: подробности

Belgee X70 в России лишился базовой комплектации Active

Из прайс-листа кроссовера Belgee X70 исчезла базовая версия Active, что привело к повышению цен на модель. Минимальная стоимость белорусского кроссовера без учета скидок увеличилась на 120 200 рублей.

Ранее комплектация Active с передним приводом предлагалась за 2 825 990 рублей, и при этом действовала специальная выгода в размере 350 000 рублей, что позволяло приобрести автомобиль за 2 475 990 рублей.

Теперь самой доступной версией кроссовера стала переднеприводная комплектация Style с рекомендованной розничной ценой 2 946 190 рублей. С учетом специальной выгоды в размере 270 000 рублей, действующей до 30 ноября, кроссовер можно купить за 2 676 190 рублей. Уточняется, что комплектация Style предлагает более богатое оснащение, чем Active.

Belgee X70 комплектуется 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем, который выдает 150 лошадиных сил в переднеприводных версиях и работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Модели с полным приводом имеют мощность 177 л. с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Belgee X70

Ранее «За рулем» сообщал, какие неисправности появляются у машины к 200 тыс. км пробега.

«За рулем» можно смотреть на YouTube