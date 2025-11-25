Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора

Экология
Министерство промышленности и торговли России может продлить отсрочку по уплате утильсбора для автоконцернов, имеющих специальный инвестиционный контракт (СПИК), и на 2026 год. Об этом сообщил заместитель министра Альберт Каримов во время круглого стола в Совете Федерации 25 ноября.

Последние годы наблюдается перенос сроков уплаты утильсбора для автопроизводителей на конец года в связи с дефицитом оборотных средств на предприятиях.

Эта мера действует и в нынешнем году, позволяя компаниям, заключившим СПИК, производить оплату утильсбора за IV квартал 2024 года и за I-III кварталы 2025 года до середины декабря 2025 года.

Каримов отметил, что вопрос о возможной отсрочке будет рассматриваться, и в Минпромторге надеются внедрить этот механизм и в 2026 году.

«Мы сейчас работаем над корректным запуском необходимой нормативно-правовой базы», – добавил он.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.11.2025 
Фото:Depositphotos
