Утильсбор для этих автомобилей могут отменить
В России газомоторные автомобили могут быть освобождены от утилизационного сбора, согласно проекту плана реализации Энергетической стратегии страны до 2050 года. Власти уже начали прорабатывать этот вопрос.
Пресс-служба Минэнерго подтвердила: «Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта хотя бы на определенный временной период».
В министерстве акцентировали внимание на том, что скорректированная стратегия включает амбициозные планы по увеличению использования метана в качестве топлива. В настоящее время проект плана мероприятий находится на согласовании и подразумевает дополнительные меры поддержки газомоторного транспорта.
Ранее проводимые расчеты показали, что автомобили на метане демонстрируют наименьшую стоимость пробега на километр. Они оказались даже более выгодными по сравнению с электромобилями. Для анализа были выбраны бензиновый кроссовер Chery Tiggo 4, дизельный пикап Sollers ST6 и электромобиль Москвич 3е, в качестве ориентира для газового транспорта был взят Chery Tiggo 4 с учетом затрат на его переоборудование.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.
