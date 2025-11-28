#
Доступный корейский кроссовер с неубиваемым мотором снова продают в России

В РФ начались продажи бюджетных кроссоверов Kia KX1 по цене от 1,5 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи нового бюджетного кроссовера Kia KX1, известного в Европе как Stonic. Автомобиль стал доступен благодаря схеме параллельного импорта и предлагается по привлекательной цене, стартующей от 1,5 млн рублей.

За эти деньги покупатели из Новосибирска, Владивостока и других городов могут получить полностью укомплектованный автомобиль в базовой версии Fun Edition. Она включает кондиционер, мультимедийную систему с Apple CarPlay, камеру заднего вида, круиз-контроль и сиденья из эко-кожи.

За чуть большую сумму в комплектации Sunroof добавляется панорамная крыша, климат-контроль и дополнительные подушки безопасности. Оформить заказ уже можно в ряде крупных городов, включая Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Kia KX1
Главным преимуществом новинки считается ее надежная силовая установка. Kia KX1 оснащается знакомым многим по Hyundai Solaris бензиновым 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Эта проверенная временем комбинация зарекомендовала себя как неприхотливая и долговечная.

Таким образом, российские автолюбители получают новый, современный кроссовер с «неубиваемым» мотором по доступной цене, что делает его одним из самых интересных предложений в своем классе.

Kia KX1
Источник:  «Автоновости дня»
