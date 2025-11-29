Представлена новая версия популярного в России кроссовера: в чем ее особенности?
Компания Geely представила обновлённый кроссовер Coolray, предназначенный для глобального рынка.
Внешний вид модели повторяет китайскую версию Coolray L, дебютировавшую в 2024 году, обладая крупной решёткой радиатора, объединёнными задними фонарями и размерами 4380х1800х1609 мм.
Внутри обновлённого Coolray установлен 14,6-дюймовый сенсорный экран, работающий на медиасистеме Flyme Auto с поддержкой Huawei HiCar и Carlink. Также имеется цифровая панель приборов с 8,8-дюймовым экраном и беспроводная зарядка для смартфонов.
Что касается оснащения, в автомобиле предусмотрены 6 динамиков, система кругового обзора, электропривод багажника, светодиодные фары и адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе.
Под капотом располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 181 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод передний, разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды. Первоначально обновлённый Coolray появится в продаже в Латинской Америке, а позже доступен станет и в других регионах.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.