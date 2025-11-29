В России начали продавать добротный кроссовер Toyota чуть дороже 2 млн рублей

Кроссоверы Toyota Corolla Cross предлагаются в России с ценами от 2,1 млн рублей

Кроссовер Toyota Corolla Cross, популярный в странах Юго-Восточной Азии, теперь доступен и в России благодаря «серым» поставкам из Японии и Китая. В настоящее время на одном из сайтов размещено около двадцати автомобилей с ценой от 2 100 000 рублей.

Для сравнения, китайский кроссовер Chery Tiggo 4 в базовой комплектации стоит от 2 099 000 рублей, GAC GS3 – от 2 449 000 рублей, а Geely Cityray, ставший самым доступным SUV в линейке Geely, – от 2 849 990 рублей.

Наиболее выгодные предложения на Toyota Corolla Cross поступают из Владивостока. За 2 100 000 рублей местная компания готова привезти японскую версию с правым рулем и передним приводом, оснащенную гибридной силовой установкой с 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л. с.

Хотя детали комплектации не указаны, по фотографиям видно, что автомобиль имеет кожаную отделку, двухзонный климат-контроль, медиа-систему с 10-дюймовым экраном, кожаный руль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и кнопку запуска двигателя.

За 2 225 000 рублей в Приморье можно приобрести бензиновую версию с 2,0-литровым мотором мощностью 169 л. с. Данная комплектация имеет левый руль и менее роскошное оборудование, включая тканевую обивку.

Доплатив 70 000 рублей, можно получить гибридную версию с более мощным 2,0-литровым двигателем, которая развивает до 197 л. с. Однако бензиновые версии на 169 л. с. более распространены.

Например, в Чебоксарах цена на кроссовер составляет 2 420 000 рублей, в Новосибирске – 2 770 000 рублей, в Кирове – 2 790 000 рублей. Кроме того, в Москве и Краснодаре он доступен за 2 900 000 рублей, в Красногорске – за 2 950 000 рублей и в Томске – за 2 990 000 рублей. В Воронеже и Краснодаре предлагаются цены на уровне 3 450 000 рублей.

Новенькие бензиновые Toyota Corolla Cross также присутствуют в Челябинске, Новосибирске, Архангельске, Якутске, Твери и Севастополе. Исключение составляет официальный дилер Toyota из Нижнего Новгорода, указывающий статус данных машин как «в пути».

