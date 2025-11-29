Эти советы помогут значительно продлить ресурс шипованных зимних шин

#
Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму
29 ноября
Советы дизелистам: как с комфортом пережить зиму
Потеря шипов является самой частой и досадной проблемой зимних шин.

Многие автомобилисты не придают этому значения, полагая, что основной вклад в устойчивость автомобиля вносит глубокий протектор, а шипы – это нечто вспомогательное. Однако именно шипы «держат» автомобиль на обледеневшем асфальте. Поэтому за их состоянием и количеством нужно следить очень внимательно.

Эксперт Константин Ершов описал причины потери шипов и дал полезные рекомендации, позволяющие сохранить их как можно дольше.

Комментарий эксперта

Константин Ершов, технический специалист компании ROSSKO:

– Даже самая прочная и качественная зимняя резина не выдержит регулярного дрифта по асфальту. Частые пробуксовки, резкие старты и торможения могут привести к вылетанию шипов. Чем больше сцепление с асфальтом, тем сильнее нагрузка на посадочные гнезда.

Помимо агрессивного стиля вождения нужно внимательно следить и за перегревом. На прогретой дороге температура контактного слоя может подниматься выше +30, и если колесо постоянно буксует, то клейкий слой разрушается, а фиксация теряется. Поэтому для долгой службы зимних шин нужно ездить плавно и спокойно. Это самый правильный и простой способ продлить срок службы резины.

Новую зимнюю резину обязательно нужно прикатать. В первые 700 км пробега шипы окончательно зафиксируются в покрышке. Если в это время совершать резкие маневры, то шипы не усядутся в гнезда. В итоге уже через месяц от комплекта шипов в резине может остаться лишь две трети.

Для прикатки достаточно средней скорости до 80 км/ч, плавно стартовать и плавно тормозить. Прикатка позволяет заметно увеличить срок службы зимних шин.

Когда машина весь день стоит на морозе, а потом резко попадает в новые условия и прогревается на парковке в теплом ТЦ, состав резины испытывает нагрузку. Поэтому проделывайте такие схемы как можно реже.

Кроме того, зимой особенно важно периодически проверять давление в колесах. Недокачанные колеса зимой быстрее перегреваются и стираются.

Также стоит обратить внимание на балансировку и сход-развал. Даже минимальное отклонение углов установки колес приводит к неравномерному износу протектора, а следовательно, потере шипов.

