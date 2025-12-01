#
Почему «прикуривание» превратилось в лотерею для современного авто

Эксперты объяснили, как попытка «прикурить» аккумулятор может обернуться поломкой

Попытка «прикурить» севший аккумулятор от другой машины – казалось бы, проверенный годами способ оживить автомобиль зимой.

Однако для современных авто, напичканных умной электроникой, эта процедура превратилась в опасную лотерею, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Резкие скачки напряжения, которые раньше были незаметны, сегодня способны вывести из строя чувствительные блоки управления, спровоцировать сбои в работе двигателя и оставить на приборной панели целый букет ошибок.

Главная опасность кроется в неравномерной подаче тока между двумя аккумуляторами. В момент запуска возможны мощные кратковременные скачки, способные «убить» предохранители и даже повредить дорогостоящую бортовую электронику. Риск многократно возрастает при использовании дешевых тонких проводов, которые перегреваются и искрят, или при ошибках в полярности подключения. Особенно опасно в такой ситуации запускать двигатель автомобиля-донора, так как его генератор создает дополнительные помехи, губительные для «принимающей» стороны.

Чтобы минимизировать риски, эксперты настаивают на строгом алгоритме. Сначала красный плюсовой провод подключают к исправной батарее, затем к севшей. Черный минусовой – сначала к минусу донора, а затем не к клемме (чтобы избежать искр рядом с аккумулятором), а к металлическому креплению под капотом, которое соединено с двигателем. Так ток пойдет по короткому пути, а вероятность повреждения электроники снизится. После успешного запуска провода снимают в обратном порядке.

Однако безопаснее вовсе отказаться от классического «прикуривания» в пользу современных пусковых устройств-бустеров. Они оснащены защитой от переполюсовки и перегрузок, что делает запуск безопасным для хрупкой электроники современного автомобиля.

