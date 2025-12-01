Надежный движок, АКП, 4х4 — добротный кроссовер за 1,5 млн

#
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Несмотря на сравнительно скромные размеры, у этих моделей есть версии с полным приводом, двигатели, как правило, лишены сложных систем, а среди разновидностей трансмиссии преобладают варианты с механикой или надежным гидротрансформатором. И конечно, кузов на таких машинах просто обязан уверенно сопротивляться коррозии на протяжении более чем десятилетия.

Hyundai Creta
Hyundai Creta
В силу всего вышесказанного в рейтинг не вошли некоторые модели Toyota и все возрастные «китайцы», а вот корейский автопром вниманием не обойден. Конечно, мы о Hyundai Creta первого поколения, продававшегося у нас с 2016 года. Средний пробег машин в возрасте около восьми лет – 120 тысяч км, а цена — около 1,5 млн. Звучит заманчиво, но есть нюансы...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Hyundai Creta – добротная машина, способная на 300 тысяч км пробега без дорогостоящего ремонта. В продаже есть экземпляры, пробежавшие под 400 тысяч км. Моторы 1.6 и 2.0 – атмосферные с распределенным впрыском, коробки передач – гидроавтомат (73% машин) или механика. Привод у 32% машин – полный. Моторам приписывают возникновение задиров, в том числе на малых пробегах, и масложор – как одно из проявлений задиров.

В реальности такие случаи весьма редки и связаны часто с небрежным обслуживанием.

Подвеска нормальная, слабыми можно назвать разве что стойки стабилизатора. Мелкие поломки – в пределах нормы для бюджетного кроссовера. Коррозии в большей степени подвержена задняя дверь, иногда ее меняли по гарантии.

А какие еще кроссы-субкомпакты показывают «полноразмерную» живучесть? Читайте в статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
01.12.2025 
Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
