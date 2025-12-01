Надежный движок, АКП, 4х4 — добротный кроссовер за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора Hyundai Creta с пробегом

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал семь самых живучих кроссоверов субкомпактного класса.

Несмотря на сравнительно скромные размеры, у этих моделей есть версии с полным приводом, двигатели, как правило, лишены сложных систем, а среди разновидностей трансмиссии преобладают варианты с механикой или надежным гидротрансформатором. И конечно, кузов на таких машинах просто обязан уверенно сопротивляться коррозии на протяжении более чем десятилетия.

Hyundai Creta

В силу всего вышесказанного в рейтинг не вошли некоторые модели Toyota и все возрастные «китайцы», а вот корейский автопром вниманием не обойден. Конечно, мы о Hyundai Creta первого поколения, продававшегося у нас с 2016 года. Средний пробег машин в возрасте около восьми лет – 120 тысяч км, а цена — около 1,5 млн. Звучит заманчиво, но есть нюансы...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Hyundai Creta – добротная машина, способная на 300 тысяч км пробега без дорогостоящего ремонта. В продаже есть экземпляры, пробежавшие под 400 тысяч км. Моторы 1.6 и 2.0 – атмосферные с распределенным впрыском, коробки передач – гидроавтомат (73% машин) или механика. Привод у 32% машин – полный. Моторам приписывают возникновение задиров, в том числе на малых пробегах, и масложор – как одно из проявлений задиров.

В реальности такие случаи весьма редки и связаны часто с небрежным обслуживанием.

Подвеска нормальная, слабыми можно назвать разве что стойки стабилизатора. Мелкие поломки – в пределах нормы для бюджетного кроссовера. Коррозии в большей степени подвержена задняя дверь, иногда ее меняли по гарантии.

А какие еще кроссы-субкомпакты показывают «полноразмерную» живучесть? Читайте в статье «За рулем»!

«За рулем» можно смотреть на YouTube