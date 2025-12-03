«Москвич» взял награду в престижной юридической премии

Юристы «Москвича» обеспечили надежную защиту активов компании

21 ноября состоялась ежегодная церемония вручения премии «Лучшие юридические департаменты России», на которой были отмечены наиболее эффективные команды страны.

Лучшие юридические департаменты

По итогам конкурса Дирекция по правовым вопросам «Москвич» заняла первое место, представив работу по правовому сопровождению активов, продемонстрировав высокие результаты в реализации стратегий по восстановлению активов, успешному преодолению юридических вызовов, связанных с уходом иностранных контрагентов с российского рынка.

Эксперты отметили работу в части ведения судебных споров по сложным активам, где команде удалось добиться значимых результатов, обеспечив юридическую устойчивость компании и защиту ее интересов.