Грозит потерей денег: эти иномарки лучше не покупать

Эксперт Житнухин назвал три кроссовера, которые лучше не покупать

К числу наиболее ненадежных кроссоверов, регулярно попадающих в антирейтинги, относятся модели Land Rover, Volkswagen и Peugeot, как сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

« У Land Rover Discovery второго и третьего поколений характерными проблемами являются отказы электронных систем и трансмиссии. К пробегу 100 тыс. км высок риск появления серьезных проблем с бензиновым мотором 3.0 л. У него возникает повышенный расход масла, отказывают фазовращатели, появляются неисправности системы охлаждения », – отметил Житнухин.

Land Rover Discovery

Volkswagen Tiguan первого поколения также часто оказывается в автосервисах. Главная проблема заключается в хроническом повышенном расходе масла у турбомоторов (1.4, 1.8 и 2.0 TSI), что требует дорогого ремонта к 100 тыс. км пробега. Ресурс турбины у этого автомобиля редко превышает 150-180 тыс. километров. Кроме того, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач менее надежна по сравнению с другими аналогичными агрегатами, а кузов и ходовая часть подвержены коррозии.

Volkswagen Tiguan

У первого поколения Peugeot 2008 двигатель 1.6 (EP6) имеет ненадежную цепь ГРМ, которая требует замены уже на пробеге 50-80 тыс. км. Двигатель 1.2 (EB2) обладает конструктивной особенностью, а именно «мокрым» ремнем ГРМ в масляном картере, что приводит к его быстрому износу. В итоге двигатель выходит из строя примерно к 100-120 тыс. км пробега. Ресурс двигателей Peugeot редко превышает 200 тыс. км без капремонта.

Peugeot 2008

Житнухин рекомендовал избегать указанных моделей при ограниченном бюджете, так как, несмотря на привлекательную цену, расходы на их ремонт могут значительно превысить первоначальную экономию.

