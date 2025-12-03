#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Умная система SINTEC теперь видит ваш автомобиль насквозь

Российский производитель смазочных материалов улучшил онлайн-систему подбора масел для авто

Производитель смазочных материалов SINTEC Lubricants вывел свой онлайн-сервис на новый уровень, внедрив технологию поиска по фотографии.

Теперь автовладельцы могут не только вручную вводить VIN или выбирать модель из каталога, но и просто загрузить снимок автомобиля с четким госномером. Новая опция, запущенная в ноябре 2025 года, дополнила привычный функционал и сделала подбор масел и технических жидкостей еще более простым и быстрым.

Сервис уже доказал свою популярность: только за последний месяц ноября им воспользовались свыше 20 тысяч раз. Чаще всего автомобилисты выбирали классический поиск по каталогу марок и моделей, на который пришлось 45% запросов, или сразу вводили государственный номер авто (24%).

Среди легковых машин наибольший интерес вызвали масла для Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, а в грузовом сегменте лидерами стали КАМАЗ, Sitrak, ГАЗ, MAN и Mercedes‑Benz. Фаворитом по популярности оказалось моторное масло SINTEC Premium 9000 5W‑30 ACEA C3 – его искали более 12 тысяч раз за месяц.

Цифровая платформа SINTEC постоянно совершенствуется, синхронизируясь с обновлениями ассортимента и официальными допусками автопроизводителей. Это гарантирует, что каждый пользователь получает точные рекомендации, полностью соответствующие требованиям его автомобиля. Таким образом, компания не только упрощает процесс выбора, но и укрепляет доверие клиентов, обеспечивая их надежной и проверенной продукцией.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:SINTEC
Количество просмотров 273
03.12.2025 
Фото:SINTEC
Поделиться:
Оцените материал:
0