Умная система SINTEC теперь видит ваш автомобиль насквозь

Российский производитель смазочных материалов улучшил онлайн-систему подбора масел для авто

Производитель смазочных материалов SINTEC Lubricants вывел свой онлайн-сервис на новый уровень, внедрив технологию поиска по фотографии.

Теперь автовладельцы могут не только вручную вводить VIN или выбирать модель из каталога, но и просто загрузить снимок автомобиля с четким госномером. Новая опция, запущенная в ноябре 2025 года, дополнила привычный функционал и сделала подбор масел и технических жидкостей еще более простым и быстрым.

Сервис уже доказал свою популярность: только за последний месяц ноября им воспользовались свыше 20 тысяч раз. Чаще всего автомобилисты выбирали классический поиск по каталогу марок и моделей, на который пришлось 45% запросов, или сразу вводили государственный номер авто (24%).

Среди легковых машин наибольший интерес вызвали масла для Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, а в грузовом сегменте лидерами стали КАМАЗ, Sitrak, ГАЗ, MAN и Mercedes‑Benz. Фаворитом по популярности оказалось моторное масло SINTEC Premium 9000 5W‑30 ACEA C3 – его искали более 12 тысяч раз за месяц.

Цифровая платформа SINTEC постоянно совершенствуется, синхронизируясь с обновлениями ассортимента и официальными допусками автопроизводителей. Это гарантирует, что каждый пользователь получает точные рекомендации, полностью соответствующие требованиям его автомобиля. Таким образом, компания не только упрощает процесс выбора, но и укрепляет доверие клиентов, обеспечивая их надежной и проверенной продукцией.