Добротная «европейка» всего за 300 т.р. — а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора подержанного Peugeot 308

Если нужна недорогая «рабочая лошадка», то неплохих вариантов на вторичке есть несколько – эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил актуальный список таковых.

Один из неочевидных вариантов машины с ценой до 300 тысяч рублей – это Peugeot 308, такие продавали у нас до 2013 года. Странное дело: два варианта кузова (хэтч и универсал), вполне гармоничная внешность, стойкий к коррозии кузов, прочная подвеска, продуманный салон, емкий багажник (430 л), – а спрос низкий. За 300 тысяч рублей можно подобрать машину с пробегом около 150 тысяч.

Причем машины с механикой и автоматом идут в одну цену. И огромное число 308‑х выставлено на продажу примерно в одно время. В чем тут дело? Ответ прост: у этой «француженки» нет заведомо живучего мотора.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Основная беда – моторы 1.6 семейства EP6, особенно турбоверсия с непосредственным впрыском (150 л.с.). Хотя и атмосферник с распределенным впрыском (120 л.с.) тоже нередко приезжал в ремонт по гарантии. Скорее всего, при покупке с большим пробегом чинить его придется скоро – как минимум менять цепь ГРМ. Многовато болячек, самая безобидная из них – масложор.

Автомат AL4 при этом моторе тоже не долгожитель. А крепкий японский Aisin дружит только с «турбо». Дизели нам не предлагали. Ну и как выбирать?

Словом, если сомневаетесь насчет «триста восьмого», взгляните на другие варианты за 300 тысяч!

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Иннокентий Кишкурно
08.12.2025 
Отзывы о Peugeot 308 (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Peugeot 308  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику - ФВ Гольф. По степени вальяжности конечно превзойдёт чопорного немца. Но это ведь, как говорится, дело вкуса. Не этим аппаратам 308-й пыжик станет конкурентом. Разве что у японцев отожмёт сотую долю процента на рынке.
0