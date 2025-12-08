Добротная «европейка» всего за 300 т.р. — а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора подержанного Peugeot 308

Если нужна недорогая «рабочая лошадка», то неплохих вариантов на вторичке есть несколько – эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил актуальный список таковых.

Один из неочевидных вариантов машины с ценой до 300 тысяч рублей – это Peugeot 308, такие продавали у нас до 2013 года. Странное дело: два варианта кузова (хэтч и универсал), вполне гармоничная внешность, стойкий к коррозии кузов, прочная подвеска, продуманный салон, емкий багажник (430 л), – а спрос низкий. За 300 тысяч рублей можно подобрать машину с пробегом около 150 тысяч.

Причем машины с механикой и автоматом идут в одну цену. И огромное число 308‑х выставлено на продажу примерно в одно время. В чем тут дело? Ответ прост: у этой «француженки» нет заведомо живучего мотора.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Основная беда – моторы 1.6 семейства EP6, особенно турбоверсия с непосредственным впрыском (150 л.с.). Хотя и атмосферник с распределенным впрыском (120 л.с.) тоже нередко приезжал в ремонт по гарантии. Скорее всего, при покупке с большим пробегом чинить его придется скоро – как минимум менять цепь ГРМ. Многовато болячек, самая безобидная из них – масложор.

Автомат AL4 при этом моторе тоже не долгожитель. А крепкий японский Aisin дружит только с «турбо». Дизели нам не предлагали. Ну и как выбирать?

Словом, если сомневаетесь насчет «триста восьмого», взгляните на другие варианты за 300 тысяч!

