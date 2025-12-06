#
Популярный кроссовер Kia радикально изменился в новом поколении

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Seltos

Компания Kia представила первый тизер нового поколения Seltos, проведя самое значительное обновление модели за всю историю.

Kia Seltos
Kia Seltos

Дизайн автомобиля претерпел полное преобразование и теперь более соответствует современным глобальным тенденциям бренда.

На передней части находится новая характерная решётка Tiger Nose с хромированной рамкой, которая соседствует с вертикальными дневными ходовыми огнями (ДХО), а фары интегрированы в края решётки.

Kia Seltos
Kia Seltos

Одной из ярких особенностей тизера стала световая анимация приветствия: при разблокировке автомобиля фары активируют короткий сценарий свечения. Также в тизере можно заметить увеличенный логотип Kia над решёткой и панорамную крышу.

Полные характеристики нового Seltos пока не озвучены, а премьера модели ожидается 10 декабря.

Kia Seltos
Kia Seltos

Источник:  The Korean Blog
Лежнин Роман
Фото:KCB
06.12.2025 
Фото:KCB
