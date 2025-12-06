Популярный кроссовер Kia радикально изменился в новом поколении
Компания Kia представила первый тизер нового поколения Seltos, проведя самое значительное обновление модели за всю историю.
Дизайн автомобиля претерпел полное преобразование и теперь более соответствует современным глобальным тенденциям бренда.
На передней части находится новая характерная решётка Tiger Nose с хромированной рамкой, которая соседствует с вертикальными дневными ходовыми огнями (ДХО), а фары интегрированы в края решётки.
Одной из ярких особенностей тизера стала световая анимация приветствия: при разблокировке автомобиля фары активируют короткий сценарий свечения. Также в тизере можно заметить увеличенный логотип Kia над решёткой и панорамную крышу.
Полные характеристики нового Seltos пока не озвучены, а премьера модели ожидается 10 декабря.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!