Популярный кроссовер Kia радикально изменился в новом поколении

Kia опубликовала первый тизер нового поколения Seltos

Компания Kia представила первый тизер нового поколения Seltos, проведя самое значительное обновление модели за всю историю.

Kia Seltos

Дизайн автомобиля претерпел полное преобразование и теперь более соответствует современным глобальным тенденциям бренда.

На передней части находится новая характерная решётка Tiger Nose с хромированной рамкой, которая соседствует с вертикальными дневными ходовыми огнями (ДХО), а фары интегрированы в края решётки.

Одной из ярких особенностей тизера стала световая анимация приветствия: при разблокировке автомобиля фары активируют короткий сценарий свечения. Также в тизере можно заметить увеличенный логотип Kia над решёткой и панорамную крышу.

Полные характеристики нового Seltos пока не озвучены, а премьера модели ожидается 10 декабря.

