Эта ошибка при шиномонтаже может привести к серьезному ДТП

Неправильная установка шин с направленным рисунком приводит аквапланированию

Неправильная установка зимних шин с направленным рисунком может стать причиной аквапланирования, разворота и заноса на скользкой поверхности. Об этом рассказал шинный эксперт из журнала «Авторевю» Олег Растегаев.

Он отметил, что направленный протектор призван эффективно отводить воду из области контакта шины с дорогой. Если шина установлена неправильно, ее действие нарушается, что может привести к более быстрому наступлению аквапланирования.

По словам Растегаева, ухудшение управляемости из-за преждевременного «всплытия» покрышки на воде или снежной «кашице» представляет собой опасность в критических дорожных условиях. Наиболее критично, когда две шины на одной оси имеют разные направления протектора, что может привести к нестабильности при торможении и разгонах, повышая риск разворота автомобиля.

Эксперт также указал, что путаница с установкой шин говорит о низком качестве услуг в шиномонтажах, поскольку боковые стороны покрышек с направленным рисунком всегда имеют указания по направлению вращения, а для асимметричных протекторов также обозначена сторона установки на диск.

