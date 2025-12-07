#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Эта ошибка при шиномонтаже может привести к серьезному ДТП

Неправильная установка шин с направленным рисунком приводит аквапланированию

Неправильная установка зимних шин с направленным рисунком может стать причиной аквапланирования, разворота и заноса на скользкой поверхности. Об этом рассказал шинный эксперт из журнала «Авторевю» Олег Растегаев.

Рекомендуем
Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Он отметил, что направленный протектор призван эффективно отводить воду из области контакта шины с дорогой. Если шина установлена неправильно, ее действие нарушается, что может привести к более быстрому наступлению аквапланирования.

По словам Растегаева, ухудшение управляемости из-за преждевременного «всплытия» покрышки на воде или снежной «кашице» представляет собой опасность в критических дорожных условиях. Наиболее критично, когда две шины на одной оси имеют разные направления протектора, что может привести к нестабильности при торможении и разгонах, повышая риск разворота автомобиля.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Эксперт также указал, что путаница с установкой шин говорит о низком качестве услуг в шиномонтажах, поскольку боковые стороны покрышек с направленным рисунком всегда имеют указания по направлению вращения, а для асимметричных протекторов также обозначена сторона установки на диск.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Газета.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 147
07.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0