Nissan представил новый простой и доступный кроссовер: подробности

Nissan представил компактный кроссовер Kait для Латинской Америки

Компания Nissan представила обновленную модификацию первого поколения кроссовера Kicks, ориентированную на латинский рынкок, под новым названием – Nissan Kait. Эта модель будет конкурировать с Kicks второго поколения.

Кузов кроссовера подвергся существенным изменениям: были переработаны передняя и задняя части. Nissan Kait получил новую двухъярусную оптику, обновленную решетку радиатора, бампера и передние крылья.

Сзади изменились фонари, была обновлена багажная дверь, а также добавлены массивные декоративные элементы на бампере. Габариты автомобиля остались прежними: длина равна 4,3 метра, ширина – 1,76 метра, а колесная база составляет 2,62 метра.

Nissan Kait
Nissan Kait

В интерьере обновления минимальны. Передняя панель, мультимедийная система и блок управления климат-контролем были обновлены. Приборная панель теперь полностью цифровая, без аналоговых шкал, с двумя небольшими экранами.

Спецификации кроссовера пока не опубликованы, однако по данным бразильских СМИ, Nissan Kait будет оснащен атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, который сможет работать как на бензине, так и на этаноле, обеспечивая мощность 110 и 113 лошадиных сил соответственно. Двигатель будет сочетаться с вариатором и передним приводом.

Производственный процесс Nissan Kait уже начал завод компании в бразильском Резенди, а продажи модели в Бразилии планируются до конца текущего года. После этого кроссовер станет доступен более чем в 20 странах региона.

Источник:  Российская газета
