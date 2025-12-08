Добротный семейный кроссовер из Кореи теперь можно купить в РФ по приятной цене

В РФ стартовали продажи кроссоверов Kia Sportage Ace с ценами от 2,47 млн рублей

Благодаря параллельному импорту россияне теперь могут приобрести множество интересных кроссоверов, одним из которых является Kia Sportage Ace. Этот автомобиль с агрессивным и стильным дизайном продается исключительно в Китае и в основном доступен в России под заказ по цене от 2 470 000 рублей.

Kia Sportage Ace

Официальные китайские кроссоверы аналогичного класса на российском рынке зачастую стоят дороже. Например, Geely Cityray, который стал самым доступным кроссовером Geely после прекращения продаж модели Coolray, продается по цене от 2 849 990 рублей. Chery Tiggo 7L стартует от 2 680 000 рублей, в то время как повышенная стоимость на паркетник Changan Uni-S (CS55 Plus) составляет минимум 2 879 900 рублей за предшествующие комплектации.

Новый Kia Sportage Ace, доступный для заказа в Краснодаре за 2 470 000 рублей, имеет 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 161 лошадиных сил и классический шестиступенчатый автомат.

В комплектации Challenge Edition автомобиль предлагает черно-коричневый кожаный салон, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камеру заднего вида с парктрониками, а также датчики света и дождя, кожаный мульти-руль, люк в крыше и множество других функций.

Интерьер Kia Sportage Ace

В Кирове аналогичный кроссовер Wonderful Edition предлагается за 2 499 000 рублей. В Нижнем Новгороде он стоит минимально 2 699 000 рублей, тогда как в Набережных Челнах цены варьируются от 3 000 000 до 3 150 000 рублей.

Наиболее высокие цены на Kia Sportage Ace наблюдаются в Симферополе и Санкт-Петербурге: в первом случае кроссовер оценивается в 3 400 000 рублей, а во втором – в 3 600 000 рублей за топовую комплектацию GT-Line Super с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. Везде привод у автомобиля остается передним.

