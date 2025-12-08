Продажи электрокаров взлетели на 57% в России

В России рухнули продажи Zeekr на фоне общего роста рынка электромобилей

В ноябре в России было продано 1602 электромобиля, что на 57% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В сравнении с сентябрем наблюдается незначительное снижение на 1% (в сентябре было реализовано 1614 машин).

Китайский бренд Zeekr, который ранее занимал лидирующие позиции, потерял свою долю, уменьшив продажи в два раза (-54%) до 196 единиц. В то же время рост наблюдается у большинства остальных компаний из топ-10 продаж.

На первом месте по количеству продаж оказался АмберАвто с одной моделью А5, которая уверенно увеличила свои показатели, установив рекорд в 404 проданных машины.

Второе место занимает Эволют с более разнообразным ассортиментом. Однако их самая популярная модель i-Pro уже снята с производства, и итог по продажам составил 222 машины, что также является значительным ростом (+181%).

В список десяти лучших производителей также вошли Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

