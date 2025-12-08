Экология
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...
Skoda Rapid
8 декабря
Недорогая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ: цены доступны
8 декабря
В России появились в продаже новые Skoda Rapid...
Рулевое колесо электромобиля Атом, фото с официального сайта проекта
8 декабря
Атом может лишиться фирменного дисплея в руле
8 декабря
Конструктор электромобиля Атом: дисплей в руле...

Продажи электрокаров взлетели на 57% в России

В России рухнули продажи Zeekr на фоне общего роста рынка электромобилей

В ноябре в России было продано 1602 электромобиля, что на 57% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В сравнении с сентябрем наблюдается незначительное снижение на 1% (в сентябре было реализовано 1614 машин).

Ремень вместо цепи ГРМ, + 7 л.с. и всё? Что еще поменяли в Лада Нива Travel

Китайский бренд Zeekr, который ранее занимал лидирующие позиции, потерял свою долю, уменьшив продажи в два раза (-54%) до 196 единиц. В то же время рост наблюдается у большинства остальных компаний из топ-10 продаж.

На первом месте по количеству продаж оказался АмберАвто с одной моделью А5, которая уверенно увеличила свои показатели, установив рекорд в 404 проданных машины.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Второе место занимает Эволют с более разнообразным ассортиментом. Однако их самая популярная модель i-Pro уже снята с производства, и итог по продажам составил 222 машины, что также является значительным ростом (+181%).

В список десяти лучших производителей также вошли Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  телеграм-канал Олега Мосеева
Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/Nexpher Images
08.12.2025 
