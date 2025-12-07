Экология
Спекулянты продают место в очереди за этим авто более чем за миллион рублей

Предзаказы на Zeekr 9X перепродаются с наценкой 1,29 млн рублей в Китае

В Китае возникла интересная ситуация с предзаказами на подключаемый гибридный Zeekr 9X, цена которого начинается от 66 000 долларов (примерно 5 млн рублей).

Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

На платформе Xianyu появились многочисленные объявления о перепродаже оформленных заказов с наценкой до 120 тысяч юаней (приблизительно 1,29 млн рублей), что сопоставимо с ростом цены базовой модели на 10–26%.

Это случилось из-за значительного увеличения сроков поставки: вместо первоначальных 9-11 недель покупателям теперь сообщают о сроках от 11 до 26 недель, а некоторые заказы за октябрь и ноябрь до сих пор не выполнены.

Схожие схемы были замечены и с другими популярными новыми моделями, такими как Xiaomi YU7, Aito M9 и Li Auto Mega: здесь перепродаются не сами автомобили, а право на получение поставки, что дает возможность избежать очереди.

Zeekr 9X
Zeekr 9X

Как сообщает CarNewsChina, наибольший интерес пользователей вызывает версия Hyper. Более того, ряд предварительных заказов уже экспортированы через порты Хоргос и Тяньцзинь, и иностранные покупатели готовы доплатить до 17 тысяч долларов за ускорение поставки.

Zeekr 9X оснащен 900-вольтовой гибридной системой с батареями 55 и 70 кВтч, а в топовой версии мощность достигает 1030 кВт (1381 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Внутри автомобиля предусмотрено шесть мест, два 16-дюймовых экрана спереди и большой экран для задних пассажиров. Сиденья имеют электрорегулировки, подогрев и вентиляцию, а в пневмоподвеске используются адаптивные амортизаторы.

Предполагается, что спекулятивный рынок возник из-за дефицита в первые месяцы производства и постепенно ослабнет по мере увеличения объемов производства.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:Zeekr
07.12.2025 
Фото:Zeekr
