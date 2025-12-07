Спекулянты продают место в очереди за этим авто более чем за миллион рублей

Предзаказы на Zeekr 9X перепродаются с наценкой 1,29 млн рублей в Китае

В Китае возникла интересная ситуация с предзаказами на подключаемый гибридный Zeekr 9X, цена которого начинается от 66 000 долларов (примерно 5 млн рублей).

На платформе Xianyu появились многочисленные объявления о перепродаже оформленных заказов с наценкой до 120 тысяч юаней (приблизительно 1,29 млн рублей), что сопоставимо с ростом цены базовой модели на 10–26%.

Это случилось из-за значительного увеличения сроков поставки: вместо первоначальных 9-11 недель покупателям теперь сообщают о сроках от 11 до 26 недель, а некоторые заказы за октябрь и ноябрь до сих пор не выполнены.

Схожие схемы были замечены и с другими популярными новыми моделями, такими как Xiaomi YU7, Aito M9 и Li Auto Mega: здесь перепродаются не сами автомобили, а право на получение поставки, что дает возможность избежать очереди.

Zeekr 9X

Как сообщает CarNewsChina, наибольший интерес пользователей вызывает версия Hyper. Более того, ряд предварительных заказов уже экспортированы через порты Хоргос и Тяньцзинь, и иностранные покупатели готовы доплатить до 17 тысяч долларов за ускорение поставки.

Zeekr 9X оснащен 900-вольтовой гибридной системой с батареями 55 и 70 кВтч, а в топовой версии мощность достигает 1030 кВт (1381 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды. Внутри автомобиля предусмотрено шесть мест, два 16-дюймовых экрана спереди и большой экран для задних пассажиров. Сиденья имеют электрорегулировки, подогрев и вентиляцию, а в пневмоподвеске используются адаптивные амортизаторы.

Предполагается, что спекулятивный рынок возник из-за дефицита в первые месяцы производства и постепенно ослабнет по мере увеличения объемов производства.

