Раскрыты три главные ошибки водителей, которые разрушают автомобиль

Эксперты: высокая скорость на разбитой дороге ведет к быстрому износу автомобиля

Неправильная эксплуатация способна сократить жизнь даже самому надежному автомобилю, приводя к дорогостоящему ремонту, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Одна из самых разрушительных ошибок – высокая скорость на разбитой дороге. Многие полагают, что так можно с минимальными последствиями «перелететь» ямы. На деле же удар по подвеске, амортизаторам и дискам становится лишь сильнее.

Металл не успевает амортизировать, что ведет к микроповреждениям и быстрому износу. Специалисты настаивают: чем медленнее вы проедете по выбоинам, особенно зимой, тем дольше прослужит ходовая.

Зимой другая опасность подстерегает кузов. Многие пренебрегают мойкой, считая ее бессмысленной. Однако смесь реагентов, соли и грязи – агрессивный коктейль, разъедающий лакокрасочное покрытие. Попадая в малейшие сколы, соль запускает коррозию. Эксперты призывают мыть машину хотя бы раз в неделю, чтобы смыть химию и сохранить металл.

Третий миф касается прогрева двигателя. Несмотря на современные технологии, физика работы мотора неизменна: после запуска маслу нужно время, чтобы создать защитную пленку на деталях. Резкий старт на холодную приводит к «масляному голоданию» и микроповреждениям. Краткий прогрев в 3-5 минут перед поездкой значительно продлевает ресурс мотора.

Алексеева Елена
Фото:freepik / teksomolika
08.12.2025 
Фото:freepik / teksomolika
