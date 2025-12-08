Раскрыты три главные ошибки водителей, которые разрушают автомобиль
Неправильная эксплуатация способна сократить жизнь даже самому надежному автомобилю, приводя к дорогостоящему ремонту, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.
Одна из самых разрушительных ошибок – высокая скорость на разбитой дороге. Многие полагают, что так можно с минимальными последствиями «перелететь» ямы. На деле же удар по подвеске, амортизаторам и дискам становится лишь сильнее.
Металл не успевает амортизировать, что ведет к микроповреждениям и быстрому износу. Специалисты настаивают: чем медленнее вы проедете по выбоинам, особенно зимой, тем дольше прослужит ходовая.
Зимой другая опасность подстерегает кузов. Многие пренебрегают мойкой, считая ее бессмысленной. Однако смесь реагентов, соли и грязи – агрессивный коктейль, разъедающий лакокрасочное покрытие. Попадая в малейшие сколы, соль запускает коррозию. Эксперты призывают мыть машину хотя бы раз в неделю, чтобы смыть химию и сохранить металл.
Третий миф касается прогрева двигателя. Несмотря на современные технологии, физика работы мотора неизменна: после запуска маслу нужно время, чтобы создать защитную пленку на деталях. Резкий старт на холодную приводит к «масляному голоданию» и микроповреждениям. Краткий прогрев в 3-5 минут перед поездкой значительно продлевает ресурс мотора.
