Новый Lexus и его самая странная особенность

Электрический Lexus LFA будет издавать искусственный шум двигателя

Lexus LFA, построенный на общей платформе с суперкаром Toyota GR GT, получит не V8, как собрат, и не V10, как предшественник, а комплект электромоторов.

Да-да, об электрической природе преемника легендарного Lexus LFA стало известно еще на декабрьской презентации концепта. Но один из журналистских вопросов от широкого внимания ускользнул – хотя в прессе освещался. На вопрос «будет ли электрический суперкар издавать звук», руководитель проекта Такаси Дои ответил утвердительно. Правда, что это будет за звук, пока неясно.

Проблема старая и пока без единого решения: во-первых, электромобили должны звучать из соображений безопасности, а во-вторых, люди просто скучают по «нормальным» автомобильным звукам. По словам Дои, у LFA это может быть как «классическое» звучание, имитирующее ДВС, так и что-то совершенно новое.

А если выберут первый путь, будут ли «переключения передач»? Такие варианты тоже рассматриваются, сообщил Такаси Дои. Напомним, в 2022-2023 годах Toyota запатентовала два варианта коробки передач для электромобиля – иногда КП в электромобилях, даже безотносительно звука, имеет смысл.

Но физически переключаться ведь необязательно – так, система N e-Shift в электрическом кроссовере Hyundai Ioniq 5 N имитирует работу КП, искусственно прерывая тягу (и делая машину медленнее), а Porsche с 2027 года внедряет в Taycan именно имитацию звуков переключения... Что за чудные времена!