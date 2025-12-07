#
Новая Toyota получит V8 с отдачей в 650 л.с.

В Японии представлен суперкар 2027 года — Toyota GR GT

Компания Toyota представила перспективного флагмана своей «заряженной» линейки GR – по заявлению представителей марки, суперкар Toyota GR GT появится в продаже и на гоночных трассах в 2027 году.

Разработчики шли от проектных показателей аэродинамики — весь дизайн машины строился исходя из них. Вместе с гражданской версией показали гоночную GT3, отличающуюся сплиттерами, бамперами, дополнительными воздухозаборниками, массивным антикрылом, огромной прорезью в крышке капота (да-да, этот суперкар – переднемоторный) и, по всей видимости, форсированным вариантом двигателя.

В стоковом виде он, конечно, не дотягивается до предполагаемых 900 л.с., но в гоночном конфиге – кто знает... Базовые же показатели нового V8 объемом 4,0 литра – 650 л.с. и 850 Нм.

Всю эту уйму момента он транслирует сугубо на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат, который дополнен электромотором, дающим болиду гибридный «буст». А кузов — алюминиевый монокок (впервые в истории Toyota), высокопрочная сталь и карбон. Из последнего выполнены не только часть кузовных панелей, но тормоза и даже кардан. В общем, старая школа обрастает правильными технологиями и готовится проворачивать Землю. Следим за проектом!

Источник:  Сотый, до полного!
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 557
07.12.2025 
