Космическая легкость: разработаны рекордно легкие и прочные колесные диски

Ученые рассказали про новые российские сверхлегкие колеса из скандиевого сплава

Российская компания Power Wheels успешно завершила испытания первой партии сверхлегких кованых автомобильных дисков, изготовленных из инновационного алюминиево-скандиевого сплава 1945. Новый материал, разработанный Институтом легких материалов и технологий (ИЛМиТ) компании «Русал» специально для автопрома, обещает совершить революцию на рынке премиальных автокомпонентов, особенно в мире авто- и мотоспорта.

Самый прочный и коррозиестойкий сплав в автопроме

Сплав 1945, по словам директора по науке ИЛМиТа Дмитрия Рябова, является самым прочным из созданных ими скандиевых сплавов.

«Это самый прочный из созданных нами скандиевых сплавов, одновременно он обладает высокой коррозийной стойкостью, благодаря чему элементы транспорта будут надежно работать в самых разнообразных климатических условиях, все это делает сплав идеальным материалом для производства кованых автомобильных колес», — подчеркнул Рябов.

Высокая прочность сплава позволяет значительно снизить материалоемкость, что напрямую ведет к созданию сверхлегких колес. Снижение неподрессоренной массы — это ключевой фактор для улучшения динамических характеристик любого автомобиля, особенно гоночного.

7,7 кг против 9,4 кг: «Такая разница – просто космос!»

Основатель Power Wheels Леонид Дёмин озвучил впечатляющие характеристики колес из нового сплава:

«Из скандиевого сплава мы сделали колесо диаметром 20 дюймов, шириной обода 10,5 дюйма и весом всего 7,7 кг. Для сравнения – самое легкое колесо таких размеров из лучшего серийно применяющегося алюминиевого сплава весит 9,4 кг. Знатоки поймут: такая разница – просто космос!»

Лучший серийный кованый диск такого же размера и дизайна весит на 1,7 кг больше.

Сверхлегкий диск прошел экстремальные испытания на тюнингованном гоночном автомобиле BMW M5 Level Performance массой 2,6 тонны и мощностью 860 л.с. Испытания подтвердили, что сплав обладает заданной прочностью, нормально поддается механической обработке и, самое главное, обеспечивает увеличение ускорения.

Целевой рынок: гоночные серии и премиум-сегмент

Рынок гоночных колес является стратегически важным. По данным Алюминиевой ассоциации, в России числится более 500 команд в различных категориях авто- и мотоспорта, и каждая машина нуждается в десятках комплектов колес за сезон. Снижение массы — это постоянная задача для конструкторов, позволяющая увеличить ускорение, снизить расход топлива и нагрузку на тормозную систему.

Конкуренция с мировым лидером

На данный момент единственным производителем сверхлегких кованых колес из авиационного алюминия (сплавы 7ххх серии) является немецкая компания BBS, которая доминирует в гоночных сериях по всему миру.

Леонид Дёмин уверен, что российский скандиевый сплав способен составить серьезную конкуренцию немецкой разработке:

«Немецкая компания BBS единственная в мире выпускает кованые колеса из алюминиевых сплавов 7ххх серии (алюминий-цинк-магний) – это авиационный сверхпрочный алюминий, колеса у них самые легкие, поэтому BBS очень хорошо представлены в гоночных сериях по всему миру. Российский скандиевый сплав в перспективе сможет составить конкуренцию немецким колесам, особенно с учетом того, что у серийных моделей немцев есть ограничения по размеру и дизайну – у нас таких ограничений нет. Наши клиенты из США, Европы уже интересуются колесами из нового сплава», – говорит Дёмин.

Учитывая уникальные прочностные характеристики и гибкость производства, российские сверхлегкие диски имеют все шансы быстро выйти на мировой уровень.

Скандий: дорогой, но эффективный легирующий элемент

Скандий является одним из самых дорогих редкоземельных металлов. Его используют в металлургии для придания алюминиевым сплавам сверхвысокой прочности. Стоимость одного килограмма оксида скандия (Sc 2 O 3 ) на Шанхайской бирже составляет около 600 долларов или примерно 46,6 тысячи рулей по сегодняшнему курсу.

Однако, как показывает опыт Power Wheels, минимальное легирование этим элементом дает беспрецедентный результат в увеличении прочности и снижении веса конечного продукта.