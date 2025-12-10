В России хотят запретить отбирать машины за долги

ГД запретила изымать у многодетных семей участки и авто за долги

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о запрете изъятия за долги земельного участка или автомобиля, принадлежащих многодетной семье.

Законопроект был внесен правительством РФ в октябре. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс РФ, расширив перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

В этот перечень предлагается включить бесплатные земельные участки, выданные в качестве меры поддержки семьям с тремя и более детьми. Также предлагается установить запрет на изъятие автомобиля, принадлежащего должнику – члену многодетной семьи в том случае, если этот автомобиль является единственным транспортным средством в семье.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в целях обеспечения социальной защиты многодетных семей.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», – говорится в документе.

