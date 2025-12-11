Новый Kia Seltos почти догнал по размеру Sportage

Новый Kia Seltos прибавил в габаритах, получил новый дизайн и гибридную версию

Kia официально представила полностью обновленный Seltos, сделав главный акцент на его заметно увеличившихся размерах.

Второе поколение популярного компактного кроссовера по параметрам практически сравнялось со старшим братом – европейской версией Sportage. Длина новой модели составляет 4430 мм, что всего на 85 мм меньше, а колесная база даже чуть больше - 2690 мм против 2680 мм у Sportage.

Помимо внушительных габаритов, автомобиль получил полностью переработанный, более брутальный и технологичный дизайн в духе новейших моделей Kia. В салоне расположились два цифровых 12.3-дюймовых экрана, система искусственного интеллекта и минималистичный дизайн. Объем багажника вырос на впечатляющие 103 литра и теперь составляет 536 литров.

Новый Kia Seltos

Под капотом на старте продаж будут доступны два бензиновых двигателя: атмосферный 2.0 литра, мощностью 147 л.с. и турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 178 л.с. или 190 л.с. в зависимости от рынка.

Однако главным событием стала первая в истории Seltos гибридная модификация, анонсированная на 2026 год. Хотя технические характеристики пока не опубликованы, Kia заявляет, что она получит передовую технологию питания внешних устройств от автомобиля (V2L) и будет предложена на ключевых рынках, включая США и Европу.

Новый Kia Seltos

Помимо базовой модели, новый Seltos будет предлагаться в двух различных комплектациях: спортивной GT-Line и более брутальной X-Line. Обе комплектации имеют одинаковый внешний вид, разница лишь в отделке: акценты в цвет кузова для GT-Line, темно-серый металлик для X-Line.

Производство новинки начнется уже в этом месяце в Индии. Запуск кроссовера в Индии, Корее, Северной Америке, Европе и Китае запланирован на 2026 год.

