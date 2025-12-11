Новый Kia Seltos почти догнал по размеру Sportage
Kia официально представила полностью обновленный Seltos, сделав главный акцент на его заметно увеличившихся размерах.
Второе поколение популярного компактного кроссовера по параметрам практически сравнялось со старшим братом – европейской версией Sportage. Длина новой модели составляет 4430 мм, что всего на 85 мм меньше, а колесная база даже чуть больше - 2690 мм против 2680 мм у Sportage.
Помимо внушительных габаритов, автомобиль получил полностью переработанный, более брутальный и технологичный дизайн в духе новейших моделей Kia. В салоне расположились два цифровых 12.3-дюймовых экрана, система искусственного интеллекта и минималистичный дизайн. Объем багажника вырос на впечатляющие 103 литра и теперь составляет 536 литров.
Под капотом на старте продаж будут доступны два бензиновых двигателя: атмосферный 2.0 литра, мощностью 147 л.с. и турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 178 л.с. или 190 л.с. в зависимости от рынка.
Однако главным событием стала первая в истории Seltos гибридная модификация, анонсированная на 2026 год. Хотя технические характеристики пока не опубликованы, Kia заявляет, что она получит передовую технологию питания внешних устройств от автомобиля (V2L) и будет предложена на ключевых рынках, включая США и Европу.
Помимо базовой модели, новый Seltos будет предлагаться в двух различных комплектациях: спортивной GT-Line и более брутальной X-Line. Обе комплектации имеют одинаковый внешний вид, разница лишь в отделке: акценты в цвет кузова для GT-Line, темно-серый металлик для X-Line.
Производство новинки начнется уже в этом месяце в Индии. Запуск кроссовера в Индии, Корее, Северной Америке, Европе и Китае запланирован на 2026 год.
