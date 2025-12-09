#
Представлен тизер Kia Seltos следующего поколения перед мировой премьерой (ВИДЕО)

Дебют кросссовера Kia Seltos состоится 10 декабря

Компания Kia опубликовала первый видеотизер нового, третьего поколения популярного кроссовера Seltos.

Модель, которая через шесть лет после своего появления получит глобальное обновление, обещает стать заметным событием на рынках Индии, Китая, Северной Америки и Европы.

Автомобиль был полностью переосмыслен в рамках фирменной философии дизайна «Объединение противоположностей». Внешность сочетает в себе аутентичный облик кроссовера с современными высокотехнологичными решениями.

Дизайнеры сделали ставку на мощные пропорции, смелые линии и аэродинамическую чистоту форм. Яркой особенностью стали фирменные дневные ходовые огни Star Map, создающие запоминающийся образ, который поддерживается и в задней оптике.

Покупателям предложат расширенную палитру цветов и новые комплектации, включая авантюрную X-Line и спортивную GT-Line, для большего самовыражения.

Онлайн-презентация нового Kia Seltos состоится 10 декабря, прямая трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале бренда. Ожидается, что обновленная модель укрепит позиции одного из самых успешных глобальных продуктов Kia.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Источник:  KCB
Алексеева Елена
Фото:Kia
09.12.2025 
Фото:Kia
