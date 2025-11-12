#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Хорошо знакомый корейский хэтчбек снова можно купить в РФ: совсем недорого

В России возобновили продажи хэтчбека Kia Picanto по цене от 1,6 млн рублей

Знакомый россиянам хэтчбек Kia Picanto, который ранее официально продавался и даже производился в России, теперь ввозится из ОАЭ малыми партиями и стоит от 1 600 000 рублей.

Ожидается, что машины поступят в Новороссийск в феврале следующего года, а в указанную стоимость уже включены все дополнительные расходы, такие как доставка, таможенные сборы, оформление ЭПТС и льготный утильсбор.

Согласно информации из объявлений, этот хэтчбек оснащен атмосферным двигателем G4LA мощностью 87 л.с. и объемом 1,2 литра. Двигатель работает с цепным приводом ГРМ, который имеет ресурс до 200 000 км, а общий срок службы мотора, как показал опыт владельцев, может превышать 300 000 км при соблюдении рекомендаций по обслуживанию и использовании качественного топлива. Коробка передач – классический 4-ступенчатый «автомат».

Kia Picanto
Kia Picanto

Хотя комплектация у данной «пятидверки» не является максимальной, она вполне достойна. Салон тканевый, запуск двигателя осуществляется с ключа, но при этом есть кондиционер, бортовой компьютер, полноценная мультимедийная система на базе ОС Android с крупным сенсорным дисплеем, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники во всех дверях, руль с мультифункцией и литые диски.

Kia Picanto
Kia Picanto
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры перечислили авто, которые привезут по льготной ставке после 1 декабря.

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Kia
12.11.2025 
Фото:Kia
Отзывы о Kia Picanto  (2)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Picanto   2015
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
КИА МОТОРС России и СНГ с сетью своих дилеров, как и салоны мульти брендов ведут нечестную, обманную рекламную компанию по реализации своего продукта. Купить автомобиль по цене объявленной КИА даже теоретически невозможно, к объявленной цене надо добавлять от 200 до 700 тыс. руб. за так называемое дополнительное оборудование. Заключить предварительный договор с дилером на поставку автомобиля необходимой вам комплектации без так называемого дополнительного оборудования можно, но за автомобиль придется все равно заплатить сумму существенно большую заявленной КИА МОТОРС Россия и СНГ. Делюсь своим опытом, я семь месяцев назад заключил договор на покупку автомобиля со сроком исполнения максимум три месяца. По истечении трех месяцев, конечно, официальный дилер так и не привёз (не продал) автомобиль по цене КИА МОТОРС Россия и СНГ, хотя за три месяца завозов выбранной мною комплектации и цвета автомобилей было и есть в наличии предостаточно. Я обращался на горячею линию в компанию КИА шесть раз и том числе письменно с описанием свой ситуации с приложением заключенного договора, но там отвечают, что КИА МОТОРС Россия и СНГ продажей автомобилей не занимается и все вопросы по приобретению автомобиля к дилеру, а он продает как считает нужным и необходимым. Из последнего общения с дилером следует, что мне машину не продадут никогда, т.к. я не готов заплатить к цене КИА МОТОРС Россия и СНГ не рубля, договор поставки предлагают расторгнуть, но для них это не принципиально, т.к. из него юридической ответственности ни какой не следует. Ни один из «Официальных дилеров» КИА не выполняет в полном объеме функции дилера и это однозначно устраивает КИА. Обман это основа бизнеса КИА и других производителей. Их просто необходимо привлекать к ответственности за обманную рекламную компанию. Цену на продукцию часто определяет спрос и сговор производителей не без участия надзорных органов.
+6