Хорошо знакомый корейский хэтчбек снова можно купить в РФ: совсем недорого

В России возобновили продажи хэтчбека Kia Picanto по цене от 1,6 млн рублей

Знакомый россиянам хэтчбек Kia Picanto, который ранее официально продавался и даже производился в России, теперь ввозится из ОАЭ малыми партиями и стоит от 1 600 000 рублей.

Ожидается, что машины поступят в Новороссийск в феврале следующего года, а в указанную стоимость уже включены все дополнительные расходы, такие как доставка, таможенные сборы, оформление ЭПТС и льготный утильсбор.

Согласно информации из объявлений, этот хэтчбек оснащен атмосферным двигателем G4LA мощностью 87 л.с. и объемом 1,2 литра. Двигатель работает с цепным приводом ГРМ, который имеет ресурс до 200 000 км, а общий срок службы мотора, как показал опыт владельцев, может превышать 300 000 км при соблюдении рекомендаций по обслуживанию и использовании качественного топлива. Коробка передач – классический 4-ступенчатый «автомат».

Kia Picanto

Хотя комплектация у данной «пятидверки» не является максимальной, она вполне достойна. Салон тканевый, запуск двигателя осуществляется с ключа, но при этом есть кондиционер, бортовой компьютер, полноценная мультимедийная система на базе ОС Android с крупным сенсорным дисплеем, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники во всех дверях, руль с мультифункцией и литые диски.

Kia Picanto

