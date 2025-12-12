Названа средняя цена «китайца» с пробегом
Согласно исследованию «Авто. ру оценка», средняя стоимость подержанных китайских автомобилей в ноябре снизилась до 1,98 миллиона рублей.
Это произошло на федеральном уровне, где цена упала на 1% за месяц и впервые с августа 2023 года оказалась ниже двух миллионов рублей.
В то же время наблюдается аналогичное снижение в группе подержанных европейских, японских и корейских автомобилей. Средняя цена таких машин упала почти на 30 тысяч рублей и достигла 2,16 миллиона рублей, что является самым низким показателем с января 2023 года.
Тем временем, средняя цена отечественных автомобилей стабильно держится на уровне около 700 тысяч рублей на протяжении семи месяцев.
