Стала известна примерная цена ожидаемого в России рамного внедорожника

iCaur V27 выйдет на рынок РФ в 2026 году с примерной ценой от 4,1 млн рублей

В 2026 году в России ожидается появление нового внедорожника iCaur V27, который принадлежит бренду Chery. Ориентировочно, стартовая цена данной модели будет значительно ниже, чем у премиального Exlantix ET от Exeed.

Предполагаемая стоимость iCaur V27 была рассчитана на основе данных Минпромторга РФ, где указана закупочная цена внедорожника – 1 910 372 рубля. Кроме того, коммерческий утилизационный сбор для данной модели оценивается не менее чем в 1,55 миллиона рублей. К этой сумме следует добавить затраты на логистику и маржу дистрибьютора и дилеров.

Сравнивая все данные с уже доступным в России Exlantix EX, можно предположить, что цена iCaur V27 на российском рынке может начинаться приблизительно с 4,1 миллиона рублей. Версия с полным приводом может стоить от 4,5 миллиона рублей.

iCaur V27
iCaur V27

Запланированный старт продаж iCaur V27 в России ожидается в первой половине 2026 года. Напомним, что iCaur V27 представляет собой полноразмерный внедорожник с ретро-элементами дизайна, который визуально напоминает модели Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado 250.

Габариты автомобиля составляют 5055×1976×1855 мм, а колесная база равна 2910 мм. Салон рассчитан на пять мест. Автомобиль будет оснащен последовательным гибридным двигателем, в котором 1,5-литровый турбомотор используется в качестве генератора. Два электромотора общей мощностью 455 л.с. будут приводить машину в движение. На электротяге iCaur V27 сможет проехать до 150 км, в то время как общая автономность составит до 1200 км.

