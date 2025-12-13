В Британии появятся летающие такси

Independent: в 2028 в Лондоне появятся летающие такси

Британская аэрокосмическая компания Vertical Aerospace сообщила о своих намерениях запустить электрические «летающие такси» по имени Valo в Лондоне к 2028 году, как сообщает газета Independent.

Valo будет рассчитано на перевозку до шести пассажиров и сможет преодолевать расстояние до 100 миль (примерно 160 километров) на скорости 150 миль в час (около 257 километров в час). Ожидается, что разрешение от регулирующих органов будет получено в течение трех лет.

Сначала «летающие такси» будут обслуживать аэропорты и большие города.

Летающее такси Vertical Aerospace

Разработчик предполагает, что в начале услуга будет ориентирована на премиум-сегмент, однако со временем, при увеличении масштабов производства, она станет доступной для широкой аудитории, как обычные такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

«За рулем» можно читать и в MAX