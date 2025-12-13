В Британии появятся летающие такси
Британская аэрокосмическая компания Vertical Aerospace сообщила о своих намерениях запустить электрические «летающие такси» по имени Valo в Лондоне к 2028 году, как сообщает газета Independent.
Valo будет рассчитано на перевозку до шести пассажиров и сможет преодолевать расстояние до 100 миль (примерно 160 километров) на скорости 150 миль в час (около 257 километров в час). Ожидается, что разрешение от регулирующих органов будет получено в течение трех лет.
Сначала «летающие такси» будут обслуживать аэропорты и большие города.
Разработчик предполагает, что в начале услуга будет ориентирована на премиум-сегмент, однако со временем, при увеличении масштабов производства, она станет доступной для широкой аудитории, как обычные такси.
