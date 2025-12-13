#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Летающее такси Vertical Aerospace
13 декабря
В Британии появятся летающие такси
Independent: в 2028 в Лондоне появятся летающие...
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
13 декабря
Дорожные камеры начали штрафовать россиян за еще один вид нарушений
В Москве камеры с ИИ теперь фиксируют...
Интерьер Honda Vezel
13 декабря
Надежный японский кроссовер снова можно купить в РФ дешевле китайских аналогов
Прием заказов на новый Honda Vezel стартовал в...

В Британии появятся летающие такси

Independent: в 2028 в Лондоне появятся летающие такси

Британская аэрокосмическая компания Vertical Aerospace сообщила о своих намерениях запустить электрические «летающие такси» по имени Valo в Лондоне к 2028 году, как сообщает газета Independent.

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Valo будет рассчитано на перевозку до шести пассажиров и сможет преодолевать расстояние до 100 миль (примерно 160 километров) на скорости 150 миль в час (около 257 километров в час). Ожидается, что разрешение от регулирующих органов будет получено в течение трех лет.

Сначала «летающие такси» будут обслуживать аэропорты и большие города.

Летающее такси Vertical Aerospace
Летающее такси Vertical Aerospace

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Разработчик предполагает, что в начале услуга будет ориентирована на премиум-сегмент, однако со временем, при увеличении масштабов производства, она станет доступной для широкой аудитории, как обычные такси.

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Independent
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Vertical Aerospace
Количество просмотров 6
13.12.2025 
Фото:Vertical Aerospace
Поделиться:
Оцените материал:
0