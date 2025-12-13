Надежный японский кроссовер снова можно купить в РФ дешевле китайских аналогов

Прием заказов на новый Honda Vezel стартовал в РФ с ценами от 2,77 млн рублей

Эксклюзивный дистрибьютор Honda в России начал прием заказов на новые переднеприводные кроссоверы Honda 2026 модельного года. Потребителям предложены три комплектации с одним и тем же двигателем – 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 124 л.с. в сочетании с вариатором.

Honda Vezel

Согласно информации от пресс-службы дистрибьютора, Honda Vezel 2026 года отличается черными колесными дисками и элементами экстерьера. В зависимости от выбранной комплектации (Elegance, Lifestyle или Executive), кроссовер может быть оборудован 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем медиасистемы с поддержкой подключения смартфонов либо 9-дюймовым экраном с системой Honda Connect 3.0, а также 7-дюймовой цифровой или комбинированной панелью размером 4,2 дюйма.

Среди практичных опций новых Vezel можно выделить систему бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой, электронный стояночный тормоз, функцию удержания тормоза при остановке (Auto Hold), камеру заднего вида, светодиодные фары и дневные ходовые огни, систему контроля давления в шинах (TPMS) и систему помощи при подъеме (HSA).

Интерьер Honda Vezel

Кроме того, у этих кроссоверов имеется инновационная система задних сидений Magic seat, которая позволяет трансформировать пространство салона для перевозки различных грузов: сиденья могут складываться в ровный пол или подниматься вертикально, что обеспечивает дополнительные возможности для транспортировки высоких предметов. Пассажирам доступны USB-порты и удобные ниши для мелочей.

Все новые Honda Vezel будут поставляться из Китая, а дистрибьютор берёт на себя все заботы, включая закупку у официальных поставщиков Honda, доставку, таможенное оформление и выдачу «под ключ» в России.

Что касается цен, то кроссовер в комплектации Lifestyle, с учетом нового утилизационного сбора, будет стоить минимум 2 769 900 рублей, в зависимости от курса валют. На все автомобили предоставляется гарантия на три года или 100 000 км пробега.

Для сравнения, официально представленный в России компактный кроссовер Geely Cityray, который стал самой доступной моделью в линейке бренда после ухода Coolray, в базовой комплектации стоит от 2 849 990 рублей.

«За рулем» можно читать и в MAX