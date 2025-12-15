#
15 декабря
15 декабря
15 декабря
Найден способ обойти заглушенный GPS !

«Яндекс» обновил навигацию для зон с нестабильным GPS

В новом обновлении «Яндекс. Карт» появилась функция ручного уточнения местоположения, если система сомневается в точности геопозиции пресс-службы сервиса.

Теперь пользователи могут самостоятельно настраивать маршрут от выбранной точки и продолжать поиск мест в привычном режиме.

Также сервис добавил режим «По шагам», в котором маршрут доступен в виде последовательных этапов. По мере выполнения каждого этапа пользователь может «пролистывать» дальнейшие маневры. При этом вид карты остается фиксированным и не меняется в зависимости от геолокации.

Ранее «Яндекс. Карты» обновили голосовые подсказки, применив технологии искусственного интеллекта. Обновленная функция доступна по всей России. Ирина Грачева, руководитель сервиса, отметила, что новшество поможет сократить время, которое теряется из-за пропущенных поворотов – сейчас это может составлять до 15 минут в каждой поездке.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.

  «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Источник:  «Ведомости»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / pvproductions
15.12.2025 
Фото:freepik / pvproductions
