В РФ продают огромную коллекцию старинных машин — цена интересная!

В Жигулевске коллекцию редчайших ретроавтомобилей продают за 65 млн рублей

Житель города Жигулевск (Самарская область) выставил на продажу целый ангар с редкими автомобилями былых эпох.

В его коллекции – российские, европейские и американские машины, выпущенные в период от 1930-х до 1970-х годов. Вот лишь некоторые из экспонатов: BMW 321 (1938), Mercedes A-170 (1940), Opel Olympia (1939), Buick V-8 (1939), Cadillac F-75 (1958), между которых можно увидеть отечественные Москвич-401, ГАЗ М-20 Победа, ГАЗ М-21 Волга и ГАЗ 1402 Чайка. Как удалось собрать такую коллекцию и сколько на это потребовалось времени – не уточняется.

Гараж дополнен мотоциклами, тоже почти уникальными по нынешним временам: например, есть армейский Harley-Davidson WLA-42 1950 года выпуска и BMW R-35 (такие выпускались в 1937-1940 годах), а также редчайшие немецкие «Феномен» и AWO (Германия) и минский М1М, также довоенной эпохи... Продавец приводит полный список экспонатов, отмечает, что состояние их – различное, а также указывает, что, прежде всего, его интересует продажа единым лотом. Цена – 65 млн рублей.

