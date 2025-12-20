#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
20 декабря
Внедорожники УАЗ получат улучшенную шумоизоляцию
УАЗ автоматизировал процесс нанесения мастики...
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
20 декабря
Раскрыта статистика параллельного импорта машин в РФ с 2022 года: данные удивят
С начала 2022 года в РФ неофициально ввезено...
Назван средний размер автокредитов в России
20 декабря
Назван средний размер автокредитов в России
НБКИ: в РФ средний размер автокредитов в ноябре...

В РФ продают огромную коллекцию старинных машин — цена интересная!

В Жигулевске коллекцию редчайших ретроавтомобилей продают за 65 млн рублей

Житель города Жигулевск (Самарская область) выставил на продажу целый ангар с редкими автомобилями былых эпох.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

В его коллекции – российские, европейские и американские машины, выпущенные в период от 1930-х до 1970-х годов. Вот лишь некоторые из экспонатов: BMW 321 (1938), Mercedes A-170 (1940), Opel Olympia (1939), Buick V-8 (1939), Cadillac F-75 (1958), между которых можно увидеть отечественные Москвич-401, ГАЗ М-20 Победа, ГАЗ М-21 Волга и ГАЗ 1402 Чайка. Как удалось собрать такую коллекцию и сколько на это потребовалось времени – не уточняется.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гараж дополнен мотоциклами, тоже почти уникальными по нынешним временам: например, есть армейский Harley-Davidson WLA-42 1950 года выпуска и BMW R-35 (такие выпускались в 1937-1940 годах), а также редчайшие немецкие «Феномен» и AWO (Германия) и минский М1М, также довоенной эпохи... Продавец приводит полный список экспонатов, отмечает, что состояние их – различное, а также указывает, что, прежде всего, его интересует продажа единым лотом. Цена – 65 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Avito
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 27
20.12.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0