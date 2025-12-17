Список популярных машин, которые везут из Белоруссии после подорожавшего утильсбора

Покупка автомобиля в Беларуси: остался широкий выбор иномарок по льготной ставке

Покупка автомобиля в Беларуси продолжает оставаться привлекательной для россиян, даже после вступления с 1 декабря новых правил расчета утилизационного сбора.

Напомним, теперь ставка зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льгота для физлиц сохранена, но только для машин с мощностью до 160 л. с.

Ключевое условие – правило «годового охлаждения». Автомобиль должен год находиться в Белоруссии у одного владельца и не менять собственника, и только потом его можно ввезти в Россию по льготной ставке утильсбора: 3,4 тысячи рублей для машин младше трех лет и 5,2 тысячи для более старших.

На белорусском рынке можно найти множество популярных моделей, отвечающих этим критериям. В список входят: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, а также Honda Civic и CR-V. Представлен и европейский автопром: Volkswagen Tiguan, Passat и Golf, Skoda Kodiaq и Karoq, Opel Astra, Opel Corsa, а также Audi A3, A4, Q2, Q3 и даже MW 3, BMW 5, BMW X3 и Volvo XC40.

Стоимость таких автомобилей варьируется в широком диапазоне: от 11 000 долларов за модели 2021-2022 годов до 50 000 долларов и более за свежие премиальные экземпляры. Таким образом, при внимательном подходе и соблюдении правил, импорт авто из Беларуси открывает возможности для выгодной покупки как бюджетных кроссоверов, так и статусных европейских машин.

