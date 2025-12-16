Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ключ-карта Lada Vesta 2026
16 декабря
Иначе заглохнет: как работает штатный автозапуск на Весте 2026 года
АВТОВАЗ разъяснил нюансы работы системы...
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4
16 декабря
Duster Hybrid-G: двойной удар по бездорожью и заправкам
Представлен гибрид Duster 4x4 на бензине и...
Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора
16 декабря
Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора
Ярослав Нилов предложил создать сервис для...

Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора

Ярослав Нилов предложил создать сервис для автоматического расчета утильсбора

В Госдуме предложили облегчить гражданам процесс расчета утилизационного сбора за ввозимые в Россию автомобили.

Рекомендуем
Выбираем кроссовер за 3 млн рублей — да, китайский, конечно!

Председатель профильного комитета Ярослав Нилов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Согласно действующим правилам, плательщики обязаны самостоятельно рассчитывать сумму сбора при ввозе машин из-за рубежа. Ошибка в расчетах может привести к крупным дополнительным выплатам после проверки документов таможней или налоговой службой, которые иногда исчисляются сотнями тысяч рублей. Но рассчитать утильсбор довольно сложно, ошибки порой делают даже специалисты.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Как отмечается в обращении, адекватным решением могло бы стать внедрение на сайте Федеральной таможенной службы официального онлайн-калькулятора. Такой сервис, работающий по автоматической формуле, например, на основе искусственного интеллекта, позволил бы гражданам быстро и, что самое важное, корректно определять сумму платежа.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Депутат провел аналогию с популярными калькуляторами для расчета ипотеки, НДС или нотариальных услуг.

Ярослав Нилов также считает, что уплата сбора должна производиться уже после проверки расчетов ФТС. Для этого необходимо создать специальный сервис, похожий на тот, что Федеральная налоговая служба использует для оформления налоговых вычетов. Эта мера призвана сделать процесс более прозрачным и защитить автовладельцев от неожиданныхи обидных финансовых потерь.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
16.12.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0