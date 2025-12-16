Онлайн-калькулятор упростит оплату утильсбора

Ярослав Нилов предложил создать сервис для автоматического расчета утильсбора

В Госдуме предложили облегчить гражданам процесс расчета утилизационного сбора за ввозимые в Россию автомобили.

Председатель профильного комитета Ярослав Нилов направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Согласно действующим правилам, плательщики обязаны самостоятельно рассчитывать сумму сбора при ввозе машин из-за рубежа. Ошибка в расчетах может привести к крупным дополнительным выплатам после проверки документов таможней или налоговой службой, которые иногда исчисляются сотнями тысяч рублей. Но рассчитать утильсбор довольно сложно, ошибки порой делают даже специалисты.

Как отмечается в обращении, адекватным решением могло бы стать внедрение на сайте Федеральной таможенной службы официального онлайн-калькулятора. Такой сервис, работающий по автоматической формуле, например, на основе искусственного интеллекта, позволил бы гражданам быстро и, что самое важное, корректно определять сумму платежа.

Депутат провел аналогию с популярными калькуляторами для расчета ипотеки, НДС или нотариальных услуг.

Ярослав Нилов также считает, что уплата сбора должна производиться уже после проверки расчетов ФТС. Для этого необходимо создать специальный сервис, похожий на тот, что Федеральная налоговая служба использует для оформления налоговых вычетов. Эта мера призвана сделать процесс более прозрачным и защитить автовладельцев от неожиданныхи обидных финансовых потерь.

