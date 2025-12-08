Этим машинам не страшен новый утильсбор: модели и цены

Эксперт Франк перечислила авто, которые выгодно ввозить после 1 декабря

Автоэксперт Ирина Франк выделила автомобили, которые будут выгодно ввозить в Россию через параллельный импорт, даже с учетом новых правил утилизационного сбора, вступающих в силу с 1 декабря 2025 года.

Согласно нововведениям, льготная ставка будет действовать только для автомобилей с мощностью до 160 л.с., что делает их импорт более экономичным, в отличие от более мощных моделей, где применяется коммерческая ставка, значительно увеличивающая цену. Генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк отмечает, что это приведет к изменению спроса.

Комментарий эксперта

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

– Ключевым критерием выгодности теперь является мощность двигателя до 160 л.с., что позволяет остаться в зоне льготного утилизационного сбора. Ввоз мощных и премиальных автомобилей стал почти нерентабельным для частных лиц и небольших импортеров из-за высокой налоговой нагрузки. Сегодня выгодный импорт сосредоточен на новых массовых моделях ушедших брендов с двигателем до 160 л.с., которые могут предложить конечному покупателю экономию при условии тщательного расчета всех таможенных пошлин.

По ее словам, выгода присутствует для двух основных категорий покупателей: частные лица, нацеленные на практичность и экономию, и компании с отлаженной логистикой.

Франк также упомянула несколько моделей, которые будет выгодно ввозить при предварительном расчете. Среди них: Mazda 3 (2.0 л / 158 л.с.), которая имеет цену под заказ от 3,33 млн рублей и часто оказывается дешевле дилерских предложений, а также Mazda CX-5 (2.0 л / 155 л.с.), чья стоимость от 3,46 млн рублей также делает импорт выгодным. Другие примеры включают Nissan Qashqai (2.0 л / 151 л.с.) с ценой от 2,96 млн рублей и Nissan X-Trail (2.0 л / 151 л.с.) со стоимостью от 3,6 млн рублей.

Дополнительно были названы модели: Volkswagen T-Roc (1.4 л, 150 л.с.), Volkswagen Bora (1.2 л / 1.4 л, 116-150 л.с.), Skoda Octavia (1.4 л, 150 л.с.), Skoda Karoq (1.4 л, 150 л.с.), Honda Civic (1.5 л, 129 л.с.) и Mercedes-Benz A-класс (1.3 л, 136 л.с.).

