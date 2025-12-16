Российский авторынок обошел Италию и Испанию в Европе

«Автостат»: авторынок РФ занял четвертое место в европейском рейтинге

Анализ данных от портала BestSellingCarsBlog, проведенный экспертами агентства «Автостат», показал, что российский автомобильный рынок, ранее занимавший вторую позицию в Европе, в ноябре опустился на четвертое место.

Германия осталась лидером с продажами 250 671 автомобиля, увеличив показатель на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Великобритания заняла второе место с 151 154 проданных машин, что на 1,6% меньше, чем в ноябре 2022 года. Франция расположилась на третьем месте с 132 927 автомобилями, проданными на 0,3% ниже показателя годичной давности.

В России продажи новых легковых автомобилей в ноябре составили 127 921 единицу, что соответствует росту на 5%. Это первый прирост на отечественном рынке за последние 10 месяцев, начавшийся с февраля.

На пятой строчке среди европейских стран оказалась Италия, где было продано 124 222 автомобиля, что соответствует показателю прошлого года. Испания традиционно занимает 6-е место, с продажами 94 124 машины, что на 12,9% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

