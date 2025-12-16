В России резко подскочили продажи машин этой марки

Аналитик Целиков: в ноябре 2025 года резко вырос спрос на Lynk ＆ Co

В ноябре на российском рынке наблюдался внезапный рост интереса к марке Lynk & Co, которая входит в состав концерна Geely.

В этом месяце было зарегистрировано 886 новых автомобилей этой марки, что в 27 раз превышает количество продаж за аналогичный период прошлого года, когда было только 33 машины.

Глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что ноябрьские продажи составили приблизительно половину от общего годового объема реализованных автомобилей Lynk & Co. С начала 2023 года на учет встало 1 657 таких автомобилей.

Lynk & Co 900

Основным двигателем продаж стал флагманский гибридный кроссовер Lynk & Co 900, на который пришлась 97% всех ноябрьских регистраций, что составляет 863 автомобилям. Этот полноразмерный подключаемый гибрид (PHEV) создан на платформе SPA Evo компании Volvo.

Интерьер Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 представляет собой модель, построенную на базе платформы SPA Evo от Volvo. Автомобиль доступен с гибридными силовыми установками, использующими 1,5- или 2,0-литровый двигатель в сочетании с электромоторами. В самой мощной версии общая мощность достигает 857 л. с.

