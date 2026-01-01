Как защитить кузов машины зимой

Эксперт Корнев: защитить кузов авто можно с помощью полиуретановой пленки

Защита кузова автомобиля в зимнее время требует своевременной профилактики, так как смесь реагентов, грязи и влаги быстро приводит к повреждениям и коррозии.

О том, какие средства становятся наиболее эффективными и как правильно ухаживать за лакокрасочным покрытием зимой, рассказал Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг».

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Для защиты лакокрасочного покрытия часто используют полиуретановую пленку, которую еще называют антигравийной. Под пленку лучше спрятать весь кузов, но иногда для экономии допустимо выбрать самые уязвимые участки – передние крылья, бампер, капот, передние стойки и крышу. Срок службы хорошей антигравийки – примерно пять лет.

Эксперт отметил, что пленка не снимается вместе с краской, если кузов окрашен качественно.

В качестве альтернативы Корнев упомянул воск, создающий на кузове тонкий защитный слой, который придает блеск и повышает водоотталкивающие свойства. Он акцентировал внимание на том, что срок действия воска зависит от его состава: спреи держатся недолго, эмульсии – дольше, а пасты являются самыми стойкими. Эксперт также пояснил, что восковое покрытие требует регулярного обновления, что важно учитывать при выборе способа защиты.

Отдельно была выделена керамическая защита, содержащая кремний, алюминий, титан и полимеры. Корнев объяснил, что керамика предлагает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, реагентов, пескоструйного воздействия и мелких повреждений. Перед нанесением необходимо тщательно подготовить кузов: вымыть, очистить специальными средствами и отполировать. Керамическое покрытие может держаться до полугода и дольше, но его стойкость зависит от качества продукта и частоты мойки.

По словам специалиста, все составы требуют регулярного применения. Чем больше пробег, тем быстрее защита изнашивается, соответственно, обновления придется проводить чаще. Не существует вечных защит – это рекламные уловки. Средства в одном ценовом сегменте обладают схожими свойствами, гораздо важнее опыт мастера, который с ними работает, подчеркнул Корнев.

Кроме этого, он выделил три основных правила по уходу за автомобилем зимой. Корнев порекомендовал проводить осмотр кузова и устранять свежие сколы, поскольку локальный ремонт обойдется дешевле полной покраски. Регулярная мойка автомобиля важна для предотвращения накопления агрессивной грязи, способствующей коррозии. Также собеседник посоветовал использовать пластиковый скребок для удаления снега, который не повреждает поверхность, или компактную воздуходувку.

