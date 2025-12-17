Самый экономичный: кроссовер Geely установил мировой рекорд

Экология
Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i, который недавно официально представили в России, установил новый рекорд Гиннесса в Австралии, сообщает пресс-служба компании.

Установленный рекорд заключается в том, что автомобиль продемонстрировал самый низкий расход топлива среди подключаемых гибридных моделей на дистанции между Сиднеем и Мельбурном.

Во время испытания, которое контролировалось представителями Книги рекордов Гиннесса, Geely EX5 EM-i проехал 1056 км с полностью заряженной батареей и полным баком бензина, что эквивалентно расстоянию от Москвы до Самары. Фактический запас хода модели оказался на 12% выше заявленного.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i

Средний расход топлива на этом пути составил 3,83 литра на 100 километров. Ранее, в ходе тестов в Китае, Geely EX5 EM-i показал еще более впечатляющие результаты – 3,1 литра на 100 км.

В России продажи Geely EX5 EM-i стартовали в начале декабря этого года. Эта модель стала первым подключаемым гибридом бренда на российском рынке.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 99 л. с., трансмиссией E-DHT и 218-сильным электромотором.

Geely EX5 EM-i
Geely EX5 EM-i
Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы GAC GS3 и минивэны M8 российской сборки вышли в продажу и подешевели.

Источник:  пресс-служба Geely
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба Geely
17.12.2025 
Фото:пресс-служба Geely
