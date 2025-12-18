#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов
18 декабря
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов
Эксперт Виноградов подсказал, какие зимние шины...
Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки
18 декабря
Сколько «китайцев» продали в РФ за 20 лет: самые популярные марки
«Автостат»: за 20 лет в России продали 3 млн...
Как не остаться без машины — 8 главных ошибок водителей при заморозках
18 декабря
Как не остаться без машины — 8 главных ошибок водителей при заморозках
«За рулем» напомнил, как автомобилистам быстро...

Стартовали продажи нового брутального внедорожника: он скоро приедет в Россию

В КНР стартовал прием предзаказов на внедорожник iCar V27 от Chery

В Китае стартовал прием предварительных заказов на новый внедорожник iCar V27 от Chery, который станет доступным у местных дилеров в середине января. Появление модели в России ожидается в следующем году.

iCar V27
iCar V27

Рекомендуем
Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

iCar V27 является четвертой моделью, выпущенной под брендом iCar, и позиционируется как полноразмерный пятиместный внедорожник с размерами 4909 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1855 мм в высоту, с колесной базой 2910 мм. Автомобиль будет доступен в пяти цветах кузова: серебристом, желтом, бежевом, черном и синем. Его внедорожный характер подчеркивают запасное колесо на двери багажника и буксировочный крюк.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 141 л. с. и одного или двух электромоторов. Вариант с двухмоторной электрической системой развивает мощность до 449 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за пять секунд, в то время как одномоторная установка выдает до 248 л. с. На «чистом» электрическом ходу iCar V27 может преодолеть до 210 километров, а общий запас хода в смешанном режиме достигает 1200 километров по циклу CLTC.

iCar V27
iCar V27
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В интерьере iCar V27 имеется цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295P с 15,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и аудиосистема с 23 динамиками. Также предусмотрены люк в крыше и система активного шумоподавления.

iCar V27
iCar V27

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Объем багажника в стандартном состоянии составляет 715 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1818 литров. Производитель также предусмотрел 50 различных отсеков для хранения в салоне.

Внедорожник оснащен фирменной системой помощи водителю Chery Falcon 700, использующей чип Horizon Robotics J6P и 27 различных датчиков, включая LiDAR, три радара миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков.

iCar V27
iCar V27
iCar V27
iCar V27
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 30
18.12.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0