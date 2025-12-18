Стартовали продажи нового брутального внедорожника: он скоро приедет в Россию

В КНР стартовал прием предзаказов на внедорожник iCar V27 от Chery

В Китае стартовал прием предварительных заказов на новый внедорожник iCar V27 от Chery, который станет доступным у местных дилеров в середине января. Появление модели в России ожидается в следующем году.

iCar V27

iCar V27 является четвертой моделью, выпущенной под брендом iCar, и позиционируется как полноразмерный пятиместный внедорожник с размерами 4909 мм в длину, 1976 мм в ширину и 1855 мм в высоту, с колесной базой 2910 мм. Автомобиль будет доступен в пяти цветах кузова: серебристом, желтом, бежевом, черном и синем. Его внедорожный характер подчеркивают запасное колесо на двери багажника и буксировочный крюк.

Модель оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 141 л. с. и одного или двух электромоторов. Вариант с двухмоторной электрической системой развивает мощность до 449 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за пять секунд, в то время как одномоторная установка выдает до 248 л. с. На «чистом» электрическом ходу iCar V27 может преодолеть до 210 километров, а общий запас хода в смешанном режиме достигает 1200 километров по циклу CLTC.

iCar V27

В интерьере iCar V27 имеется цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система на процессоре Qualcomm Snapdragon 8295P с 15,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2.5K и аудиосистема с 23 динамиками. Также предусмотрены люк в крыше и система активного шумоподавления.

iCar V27

Объем багажника в стандартном состоянии составляет 715 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1818 литров. Производитель также предусмотрел 50 различных отсеков для хранения в салоне.

Внедорожник оснащен фирменной системой помощи водителю Chery Falcon 700, использующей чип Horizon Robotics J6P и 27 различных датчиков, включая LiDAR, три радара миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков.

«За рулем» можно читать и в MAX